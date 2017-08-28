Программа переселения граждан из аварийного жилья в России продлена до конца года

28 августа 2017 года, 15:34 |
Фото из архива "Комиинформа"

Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Коми будет завершена полностью с учетом устранения всех недоделок до конца текущего года. На такой период она продлена для всех регионов по решению руководства страны. Об этом заявил руководитель региона Сергей Гапликов в интервью журналу "Регион".

Напомним, все регионы должны были завершить программу к 1 сентября текущего года. Однако президент Владимир Путин принял решение продлить ее до конца года.

По словам главы Коми, в это "дополнительное время" будет возможность устранить недоработки, которые достались нынешнему правительству республики в наследство от прежней власти.

Как ранее сообщал "Комиинформ", за период с 2013 по осень 2015 года программа была выполнена всего на 5 процентов, вследствие чего Республика Коми считалась одним из аутсайдеров по стране. За период с конца 2015 года по текущий месяц планка выполненных целевых показателей в Коми превысила 75 процентов, достигнув среднероссийского уровня.

Такой рывок удалось совершить благодаря новым подходам, примененным нынешним правительством по поручениям Сергея Гапликова. В частности, по введению ежедневного контроля за муниципальными образованиями и еженедельных селекторных видео-совещаний в Администрации Главы Коми. В рамках программы именно органы местного самоуправления являются заказчиками и отвечают за возведение домов и приобретение жилья для переселенцев, а также – за снос занимаемых ими аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года).

"Могу ответственно заявить, что в этом году программа по переселению нами будет завершена полностью с учетом устранения всех недоделок, которые выявлены по заявлениям граждан и контролирующих органов, а их, к сожалению, немало", - заявил Сергей Гапликов в интервью "Региону".

Что же касается ожидания всеми регионами итогов обсуждения планов властей РФ по продлению программы, по словам главы Коми, это решение – в компетенции федерального центра. "Но я уверен, что те результаты, которые дала программа в целом, будут пристально изучены, и будет принято решение в том или ином виде ее продлить", - убежден Сергей Гапликов.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: программа, переселение, аварийное жилье
  Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:38 26.08.2017
Усинский водовод в Воркуте будет готов к работе зимой
12:47 26.08.2017
Глава Коми принял участие в торжественном шествии и митинге ко Дню шахтера в Воркуте
01:23 26.08.2017
В школе Жешарта "деревенские" туалеты заменили на современные


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео