Сергей Гапликов: "Мы не бросили Интауголь два года назад, не бросим и сейчас"

Сегодня в Инте глава Республики Коми Сергей Гапликов провел рабочее совещание, на котором обсуждался главный вопрос - сохранение градообразующего предприятия и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, С.Гапликов откровенно рассказал участникам совещания о мерах, предпринятых для сохранения производства, подчеркнув, что все необходимые решения по поддержке предприятия поддержаны как на федеральном уровне, так и в ходе переговоров с руководством основного потребителя продукции предприятия - Череповецкой ГРЭС, входящего в холдинг "ОГК-2".

В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с АО "Интауголь". Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Это позволило стабилизировать взаимоотношения с "вынужденным генератором", определенным решением Минэнерго России. Кроме того, по предварительным данным переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого Интауголь должен выполнять все свои текущие договорные обязательства.

По поручению главы региона за два последних года на поддержку Интаугля выделено порядка 1 миллиарда рублей. Из них свыше 166 миллионов рублей направлено в последние месяцы для погашения долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам.

"Каждый мой день начинается с Интаугля и заканчивается им. Всё, что мы можем делать, мы делаем. Маршруты утвердили, вагоны нашли, с ВГСЧ договорились. Мы убеждаем всех на федеральном уровне, что у шахты есть будущее, работаем с министрами, с вице-премьерами, доказываем перспективы, занимаемся продвижением Инты как территории опережающего развития и говорим, что у Инты есть будущее - но для этого должна жить шахта. Сегодня на складе лежит 180 тысяч тонн угля. Необходимо отправить его, с РЖД мы всё проговорили, они готовы дать вагоны - предприятие получит 123 миллиона рублей. Это деньги, которые при разумном вложении могут дать импульс для движения вперед", - рассказал шахтерам С.Гапликов.

Главная цель, по словам главы региона, - расшить узел противоречий, при котором шахта генерирует убытки до 1 миллиарда рублей в год, и выстроить грамотное исполнение принятой стратегии сохранения Интаугля. Усугубляет положение отсутствие руководства предприятия, способного решить технические и технологические задачи и сплотить для этого коллектив. При этом некоторые бывшие руководители предприятия могут понести ответственность за действия, которые были направлены не на стабилизацию производства.

"Сегодня нет иного выбора, кроме как объединиться, чтобы вытащить Интауголь из ситуации, в которой он сегодня находится. Мы делаем всё возможное и, порой, невозможное, но без вашего личного желания работать, ничего не получится, - обратился глава Коми к шахтерам. - Да, будет нелегко, но только в таком случае у Интаугля, у Инты есть будущее. Мне небезразличны люди, небезразличен город, небезразлична шахта - поэтому я всё делаю, как руководитель региона, чтобы меня слышали. Нам верит Неверов Сергей Иванович [заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, Секретарь генсовета партии "Единая Россия"], он обращается вместе с нами в Правительство России; нам верит Шувалов Игорь Иванович [первый заместитель Председателя Российской Федерации], верит Новак Александр Валентинович [Министр энергетики Российской Федерации], нам верит министерство экономического развития России. Нам верят потому, что понимают, что труд шахтера - это сложная история. И сегодня, в день шахтера, я предлагаю вам: давайте объединим усилия и вместе преодолеем трудности, как когда-то это делали те, кто закладывал основу угольной промышленности республики", - обратился к горнякам руководитель региона.

Итогом совещания стал ряд поручений для реализации имеющегося на складе угля и получения финансовых средств для продолжения работы предприятия, проведения первоочередных мер по модернизации оборудования и выходу на ритмичную добычу и отгрузку угля.

С.Гапликов рассказал о готовности активнее включиться в работу по стабилизации ситуации на Интаугле представителей региона в Федеральном Собрании Российской Федерации. Этот вопрос поднимался 23 августа в ходе его встречи с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Республики Коми, членом Комитета по энергетике Иваном Медведевым. По ее итогам депутат принял решение вынести тему на обсуждение в рамках заседания Комитета.