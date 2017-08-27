В Сыктывкаре прошла федеральная выставка "Искусство жить"

27 августа 2017 года, 15:03 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

Федеральная выставка плакатов социальной рекламы "Искусство жить" по итогам одноименного всероссийского конкурса и фестиваля прошла в столице Коми. Лучшие творческие работы молодежи из 70 регионов России представило региональное отделение "Молодой гвардии".

7.jpg

8.jpg

Конкурс, фестиваль и последовавшая за ними организация экспозиций для регионов подготовлена общественной организацией "Молодая гвардия" в рамках направления "Медиа-гвардия". Выставка насчитывает 15 плакатов – лучшие из двух сотен отобранных творческих работ из 70 регионов (в настоящее время выставка проводится одновременно в по всей стране).

2.jpg

6.jpg

Зрителями в Сыктывкаре стали посетители ТРЦ "Парма". Плакаты на мольбертах, предоставленных городской школой искусств, были установлены в холле центра и вызвали интерес не только у школьников и молодежи, но и у взрослых.

5.jpg

3.jpg

"Отражены темы, не утрачивающие с годами актуальности, особенно для подрастающего поколения: отказ от курения, алкоголя и наркомании, пропаганда здорового образа жизни, профилактика суицида, необходимость помогать оказавшимся в беде людям и животным как один из видов волонтерства, защита экологии и другие", - прокомментировал "Комиинформу" активист "Молодой гвардии" в Коми Всеволод Малыгин, курирующий направление "Медиа-гвардия" в Сыктывкаре.

4.jpg

9.jpg

По его словам, особый акцент сделан на проблему зависимости от интернета и гаджетов. Задача – изменить общественное сознание, чтобы и молодежь, и взрослые большую часть времени посвящали реальной, а не виртуальной жизни.

10.jpg

"В рамках направления "Медиа-гвардия" мы ежедневно проводим мониторинги "мировой паутины" на предмет выявления незаконного контента – провокаций экстремизма, терроризма, беспорядочного образа жизни, кибер-мошенничества и прочего. Поэтому наглядно видим степень влияния интернета на население. Такие проекты, как "Искусство жить" – это один из способов расставить в обществе позитивные идеологические акценты", - добавил собеседник агентства.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: выставка, жизнь
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:28 27.08.2017
"Комиинформ" получил грант Республики Коми на освещение социально ориентированных проектов
00:01 27.08.2017
В последнюю неделю августа погода в Коми будет неустойчивой
01:05 26.08.2017
В школах страны пройдет урок "Россия, устремленная в будущее"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео