Собственники должны платить за общедомовое имущество, даже если не живут в квартире

27 августа 2017 года, 17:49 |
Фото из архива "Комиинформа"

Отказ собственников от оплаты содержания и ремонта общедомового имущества по причине временного непроживания в своем жилье является незаконным. Речь идет о случаях, когда владелец квартиры, к примеру, уехал в отпуск, попал в больницу или (особенно актуально для новостроек) делает в пустующей квартире ремонт.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, в таких ситуациях следует разделить проблему на две составляющие.

"Первая – это коммунальные ресурсы. Порядок их оплаты регламентирован 354-ым постановлением правительства РФ. В квартире должны быть установлены и введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учета. Если вы отсутствуете, то водой, освещением и прочими коммунальными ресурсами не пользуетесь. А поскольку начисление за таковые производится на основе показаний счетчиков, вы просто проставляете в квитанции нули, и платить не придется", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, если собственник до сих пор, в нарушение законодательства, не оприборил жилье и до отъезда из квартиры не успевает это сделать, он вправе отдать заявление в управляющую компанию (ТСЖ) с указанием периода, в течение которого будет отсутствовать. Но при этом в ближайшее же время все-таки необходимо обеспечить счетчиками квартиру – это на пользу самим собственникам.

"Вторая составляющая в квитанциях – это оплата за содержание и ремонт общедомового имущества. Вот тут значения не имеет: проживаете вы по факту на своих "квадратных метрах" или только числитесь. Оплачивать ежемесячные счета обязаны в соответствии с Жилищным кодексом РФ", - уточнила общественница.

Людмила Наумова

  Ключевые слова: оплата, ЖКХ, жилье
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:17 27.08.2017
Сергей Гапликов: "Мы не бросили Интауголь два года назад, не бросим и сейчас"
17:23 25.08.2017
"ПолитБрокер" внёс главу Коми в "белый список"
13:08 25.08.2017
Сыктывкарцев оштрафуют за слишком близкую от реки парковку


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео