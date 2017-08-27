Собственники должны платить за общедомовое имущество, даже если не живут в квартире

Отказ собственников от оплаты содержания и ремонта общедомового имущества по причине временного непроживания в своем жилье является незаконным. Речь идет о случаях, когда владелец квартиры, к примеру, уехал в отпуск, попал в больницу или (особенно актуально для новостроек) делает в пустующей квартире ремонт.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, в таких ситуациях следует разделить проблему на две составляющие.

"Первая – это коммунальные ресурсы. Порядок их оплаты регламентирован 354-ым постановлением правительства РФ. В квартире должны быть установлены и введены в эксплуатацию индивидуальные приборы учета. Если вы отсутствуете, то водой, освещением и прочими коммунальными ресурсами не пользуетесь. А поскольку начисление за таковые производится на основе показаний счетчиков, вы просто проставляете в квитанции нули, и платить не придется", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, если собственник до сих пор, в нарушение законодательства, не оприборил жилье и до отъезда из квартиры не успевает это сделать, он вправе отдать заявление в управляющую компанию (ТСЖ) с указанием периода, в течение которого будет отсутствовать. Но при этом в ближайшее же время все-таки необходимо обеспечить счетчиками квартиру – это на пользу самим собственникам.

"Вторая составляющая в квитанциях – это оплата за содержание и ремонт общедомового имущества. Вот тут значения не имеет: проживаете вы по факту на своих "квадратных метрах" или только числитесь. Оплачивать ежемесячные счета обязаны в соответствии с Жилищным кодексом РФ", - уточнила общественница.