В Коми на одну управляющую компанию стало больше

27 августа 2017 года, 13:34 | Инта
Фото из архива "Комиинформа"

На рынок управления жилищным фондом в Коми допущена еще одна компания. Конкурировать за многоквартирные дома новая организация планирует в Инте, по месту регистрации юрлица. Оснований для отказа в выдаче лицензии не было.

Как сообщила "Комиинформу" член региональной комиссии по лицензированию управляющих компаний при Службе Коми стройжилтехнадзора Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" в республике, на очередном заседании рассмотрен пакет документов от приполярного ООО "Кристалл".

"Руководитель компании сначала успешно сдал квалификационный экзамен и получил аттестат, после чего подал в комиссию документы, чтобы получить лицензию, без которой на территории России деятельность по управлению домами вот уже два года невозможна", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, с документами у соискателя лицензии все в порядке. Поэтому члены комиссии согласовали ее выдачу.

"Поскольку компания зарегистрирована в Инте, мы полагаем, что, скорее всего, функционировать она будет там же. Лицензия выдана "нулевая". Это значит, что компания впервые сможет претендовать на управление жилфондом. Для интинцев новый игрок на этом рынке выгоден: чем больше компаний, тем выше между ними конкуренция, а это положительно сказывается на качестве управления домами и на предлагаемом компаниями тарифе за свои услуги", - добавила общественница.

Людмила Наумова

  Ключевые слова: управляющая компания
  Рубрика: Общество
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