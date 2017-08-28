В Сыктывкаре соберутся победители фестиваля "Вера, Надежда, Любовь" прошлых лет

В Сыктывкар съедутся звезды православного фестиваля.

Десять номеров будут отобраны для участия в юбилейном международном фестивале православной песни и духовной поэзии "Вера, Надежда, Любовь" "Лауреаты лауреатов". В нем примут участие обладатели Гран-при или степени лауреата первой степени прошлых девяти фестивалей - авторы-исполнители, авторы музыки на духовный текст, солисты, дуэты, ансамбли и поэты юношеской и взрослых возрастных групп от 17 лет и старше.

Председателем жюри станет народный артист Республики Коми Александр Балашов. Почетным председателем - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

В качестве музыкального материала должна быть представлена одна песня духовно-патриотического содержания. Если участник является неоднократным лауреатом в различных номинациях, то допускается исполнение двух произведений. Авторские произведения должны быть озвучены, присутствие авторов на фестивале необходимо.

Заявка высылается по электронной почте falinanatalya@yandex.ru с пометкой на конкурс "Вера. Надежда, Любовь" до 1 октября. Участники в номинации "поэт" должны предоставить по электронной почте текст одного стихотворения до 30 сентября. Участники в номинации "автор музыки" должны предоставить по электронной почте 1 партитуру с текстом до 20 сентября. Озвучивание произведения на фестивале возлагается на автора. Повтор произведений, исполненных на прошлых фестивалях, допускается.

Организаторы: Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми, Коми региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, Республиканская общественная организация "Русский мир".

Подробную информацию об участии в фестивале можно узнать у Натальи Вениаминовны Угаровой по телефону 8-904-102-56-09.

Прослушивание участников состоится в Белом зале Дома епископа 4 октября с 16 до 20 часов. Юбилейный концерт пройдет на следующий день в 18 часов в Театре оперы и балета.