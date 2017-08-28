У православных закончился двухнедельный пост

28 августа 2017 года, 7:59 |

У православных Республики Коми, как и всего мира, заканчивается строгий двухнедельный пост.

Во всех храмах региона проходят праздничные службы: сегодня православный мир отмечает один из самых значимых праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Этот день означает уход Пресвятой Девы из жизни. Праздником он считается оттого, что Богородица навсегда соединилась со своим Сыном, пережив Его страшную смерть, а потом радуясь вместе со всеми Его Воскресению.

Празднику посвящен один из самых "странных" иконописных сюжетов: Иисус Христос держит на руках маленькую девочку. Эта девочка никто иная, как Его мать, вернувшая к сыну и одновременно отцу, единому в трех лицах.

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По преданию, о своей смерти Дева Мария знала заранее, поэтому завещала всем не печалиться, а радоваться в день ее кончины. Согласно библейским сказаниям, накануне Успения она пребывала в особо приподнятом настроении, предчувствуя скорую встречу с любимыми и дорогими ее сердцу людьми.

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Перед переходом в мир иной все апостолы чудесным образом оказались возле ложа Матери Божией, где она, молясь, ожидала долгожданной Встречи. И сам Господь с сонмом Ангелов явился, чтобы забрать ее душу.

Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере в Гефсимании и три дня пребывали подле пещеры в молитве. Опоздавший апостол Фома очень сокрушался, что не успел поклониться святым останкам Приснодевы. Апостолы решили приоткрыть могилу, чтобы утешить Фому. Открыв гроб, все были изумлены: тела Богородицы не обнаружили. Таким образом, они убедились в Ее чудесном телесном вознесении на Небо.

В тот же день Пресвятая Дева явилась апостолам и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни".

В народе Успение Богородицы называют Богородичной Пасхой.

Комиинформ

  Ключевые слова: церковь, успение, Богородица, праздник
  Рубрика: Общество
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