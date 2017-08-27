ТОСы Прилузья отметили пятилетие

В селе Ношуль по инициативе руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Елены Нестерюк состоялся районный форум органов территориального общественного самоуправления Прилузского района, посвященный пятилетию движения.

В форуме приняли участие председатели и активисты органов территориального общественного самоуправления, депутаты, главы сельских поселений, а также гости из Сысольского района и Мурашинского района Кировской области.

Приветствуя участников форума, руководитель администрации прилузья Елена Нестерюк, вспоминала, как пять лет назад представители Прилузского района первые в республике зарегистрировали ТОС, с какими проблемами сталкивались и как успешно их решали.

"Прилузье - лидер в Республике Коми по количеству созданных органов территориального общественного самоуправления и количеству реализованных проектов. В районе работают 28 ТОСов, пять из которых - без образования юридического лица. За пять лет работы ТОСы привлекли на реализацию своих проектов более 9 миллионов рублей. Благодаря активности граждан при поддержке глав сельских поселений построено, оборудовано и благоустроено три катка, два родника, три дороги, 36 детских и спортивных площадок", - отметила в своем выступлении Е.Нестерюк.

"Мы готовы поддержать идеи, которые позволят двигаться вперед. При инициативе жителей, а также региональной и муниципальной поддержке, ТОСовцы могут сами решать судьбу своей территории, приносить пользу и достигать конкретных результатов. Уверена, что общими усилиями Прилузский район станет еще крепче и уютнее", - напутствовала общественников руководитель муниципалитета.

Об инициативном бюджетировании в Республике Коми, предложенным к реализации в 2016 году главой Республики Коми С.Гапликовым рассказала эксперт форума, заместитель начальника управления по развитию территорий-начальник аналитического отдела администрации главы Республики Коми Марина Козлова. Опытом работы в данном направлении также поделилась глава городского поселения г.Мураши Светлана Чудиновских.

О перспективах развития ТОС в Республике Коми и расширения возможностей работы ТОСов проинформировал участников руководитель Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Дмитрий Сизев.

Опытом работы в реализации проектов ТОС с коллегами поделились главы сельских поселений "Ношуль" С.Елдин и "Летка" О.Мороков.

В завершении форумного дня активисты села Ношуль презентовали для всех пеший туристический маршрут по с.Ношуль под названием "Царские следы", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.