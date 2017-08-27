Почти 80 тысяч детей Коми посещают кружки и секции

Системой дополнительного образования в республике охвачены более 78,8 тысяч детей. Об этом на Республиканском педагогическом совещании рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов.

Сеть организаций, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы. расширяется. В учреждениях дополнительного образования отраслей "Культура", "Физическая культура и спорт" и "Образование" в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования более 78,8 тысяч детей. Предпочтение образовательным секциям отдают 46543 человек, спортивным - 23120 человек, культурным - 9230 человек.

"Услуги дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях получают более 20 тысяч обучающихся, на базе общеобразовательных организаций заняты более 37 тысяч обучающихся. Программами дополнительного образования в профессиональных образовательных организациях охвачены более 1,5 тысяч обучающихся", - отметил Максим Ганов.

Увеличилось до 176 единиц количество клубов и объединений патриотической направленности, работающих на базе организаций общего и дополнительного образования. В прошлый учебный год их было 121. В школах и организациях дополнительного образования республики работает 189, это на 19 больше в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций функционирует 149 спортивных клуба, тогда как было 134 клуба. Также в 239 образовательных организациях функционируют органы ученического самоуправления.

По словам заместителя министра, в дополнительном образовании получили развитие новые направления, такие как робототехника, легоконструирование. Развиваются современные формы реализации дополнительных общеобразовательных программ:очно-заочная форма, дистанционное обучение и другие.

"В новом учебном году Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с органами местного самоуправления Республики Коми будет организована работа по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования на базе ведущих образовательных организаций муниципалитетов, которые обеспечат реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, продолжат внедрение новых практик и программ дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций", - подчеркнул Максим Ганов.

Планируется создание Навигатора дополнительного образования. Это будет федеральный портал с региональным сегментом. В региональном сегменте предполагаются разделы муниципальных образований, где родители смогут централизовано ознакомиться с предложениями системы дополнительного образования детей по всем отраслям. К концу 2018 года в регионе не менее 90% дополнительных программ должны быть отражены в Навигаторе. В свою очередь, наполнение муниципального сегмента услуг будет ответственностью органов управления образования, культуры и спорта муниципального образования.

К концу 2018 года в половине муниципальных образований Республики Коми, проинформировал заместитель министра, персонифицированное финансирование должно быть внедрено для 25% получателей услуг дополнительного образования. В республике в первую очередь планируется внедрение системы в городских округах, где есть конкуренция в дополнительном образовании.

"Важный вопрос – качественная проработка вопроса внедрения персонифицированного финансирования с муниципальными властями и с гражданам, чтобы они чётко понимали механизм персонифицированного финансирования. Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми будут подготовлены методические рекомендации по внедрению системы персонифицированного финансирования, проведены совещания по данной тематике", - отметил Максим Ганов.

Развитие системы дополнительного образования детей в Республике Коми осуществляется в соответствии с принятым на федеральном уровне приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование для детей" и в соответствии с аналогичным региональным приоритетным проектом.

Приоритетный проект Республики Коми "Доступное дополнительное образование для детей" разработан как инструмент реализации Концепции развития дополнительного образования детей, достижения Указа Президента Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 г.

Первое направление проекта - развитие технического творчества у обучающихся и, в частности, создание детского технопарка "Кванториум". Первый детский технопарк запустят уже в сентябре на базе Республиканского центра дополнительного образования. Помимо этого, в муниципальных образованиях планируется создать мини-технопарки, которые могут быть созданы на базе организации дополнительного образования, школы или профессиональной образовательной организации, его инфраструктуру смогут использовать обучающиеся иных организаций в рамках сетевых договоров.

Второе важнейшее направление проекта - создание регионального модельного центра дополнительного образования детей и внедрение системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании. Модельный центр будет работать на базе РЦДО и станет оператором системы Персонифицированного финансирования. Из федерального бюджета на реализацию мероприятия регионального приоритетного проекта в 2018 году будет получено 12,2 млн. рублей.

Система персонифицированного финансирования позволит частично возмещать расходы родителям на дополнительное образование детей в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на таковой вид деятельности. В настоящее время насчитывается менее двух десятков частных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих таковую лицензию.

Планируется, что персонифицированное финансирование будет реализовано посредством электронных образовательных сертификатов, стоимость обучения по различным программам дополнительного образования будет рассчитываться индивидуально, исходя из вида и направленности программы, количества необходимых материально-технических средств для реализации программы, а также иных условий. Таким образом, финансирование дополнительного образования будет ориентировано не на образовательную организацию, а на образовательную программу и педагога, реализующего её. Это позволит создать большую конкуренцию в сфере услуг дополнительного образования детей, обеспечить поддержку наиболее востребованных программ и направленностей дополнительного образования.

В новом учебном году Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с органами местного самоуправления Республики Коми будет организована работа по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования, которые обеспечат реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, продолжат внедрение новых практик и программ дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций.

"Социализация ребенка в настоящее время признана одной из главных задач образования. Важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, в направлении духовного и культурного развития. Рационально решать задачи воспитания и социализации детей позволяет внеурочная деятельность детей, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, и насыщена дополнительными спортивно-оздоровительными, духовно-нравственными и патриотическими, познавательными и иными мероприятиями", - подчеркнул Максим Ганов.