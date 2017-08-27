За прошедшие сутки на дорогах Коми произошло три случая опрокидывания

27 августа 2017 года, 13:46 | Ухта, Удорский
Фото УГИБДД Коми

Сразу трислучая опрокидывания автомобилей зафиксировано республиканским управлением ГИБДД. Одно из них повлекло смерть пассажира. Два других закончились менее трагично.

В седьмом часу утра 26 августа на 2 км автодороги из Яреги в Ухту водитель автомобиля Кiа Сееd совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Мужчина 1975 года рождения получил черепно-мозговую травму и ушибы. Был госпитализирован.

Тем же утром, в 10:30, в Удорском районе на 3 км автодороги Усогорск – Благоево - Чупрово водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина 1963 года рождения получил ушиб головного мозга, рваную рану в области брови и другие травмы. Медосвидетельствование показало, что он не был пьян, однако сел за руль без водительских прав. Кроме того, транспортное средство не было надлежащим образом зарегистрировано.

Илья Баканов

  Ключевые слова: травмы, ДТП
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:19 27.08.2017
В Сыктывкаре девушка-водитель сбила велосипедиста
09:52 27.08.2017
Ночью в Усть-Куломском районе произошло ДТП со смертельным исходом
20:19 26.08.2017
В аварии в Сыктывдинском районе погиб один человек


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео