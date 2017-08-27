За прошедшие сутки на дорогах Коми произошло три случая опрокидывания

Сразу трислучая опрокидывания автомобилей зафиксировано республиканским управлением ГИБДД. Одно из них повлекло смерть пассажира. Два других закончились менее трагично.

В седьмом часу утра 26 августа на 2 км автодороги из Яреги в Ухту водитель автомобиля Кiа Сееd совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Мужчина 1975 года рождения получил черепно-мозговую травму и ушибы. Был госпитализирован.

Тем же утром, в 10:30, в Удорском районе на 3 км автодороги Усогорск – Благоево - Чупрово водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП мужчина 1963 года рождения получил ушиб головного мозга, рваную рану в области брови и другие травмы. Медосвидетельствование показало, что он не был пьян, однако сел за руль без водительских прав. Кроме того, транспортное средство не было надлежащим образом зарегистрировано.