В Сыктывкаре девушка-водитель сбила велосипедиста

В ночь на 26 августа в Сыктывкаре на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных партизан автовладелица 1989 года рождения, управлявшая Scoda Oсtavia, совершила наезд на велосипедиста.

Как "Комиинформу" сообщили в республиканском управлении ГИБДД, за рулем велосипеда был мужчина 1987 года рождения, который пересекал перекресток по диагонали.

В результате столкновения он получил ушиб или перелом шейного отдела позвоночника (под вопросом), перелом голени и другие травмы различной степени тяжести.

Предварительно вины водителя автомобиля в ДТП не усматривается.