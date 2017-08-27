В Сыктывкаре девушка-водитель сбила велосипедиста

27 августа 2017 года, 11:54 | Сыктывкар
Фото УГИБДД Коми

В ночь на 26 августа в Сыктывкаре на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных партизан автовладелица 1989 года рождения, управлявшая Scoda Oсtavia, совершила наезд на велосипедиста.

Как "Комиинформу" сообщили в республиканском управлении ГИБДД, за рулем велосипеда был мужчина 1987 года рождения, который пересекал перекресток по диагонали.

В результате столкновения он получил ушиб или перелом шейного отдела позвоночника (под вопросом), перелом голени и другие травмы различной степени тяжести.

Предварительно вины водителя автомобиля в ДТП не усматривается.

Илья Баканов

  Ключевые слова: ДТП, велосипед
  Рубрика: Происшествия
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