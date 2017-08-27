Ночью в Усть-Куломском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Около 2-х часов ночи с 26 на 27 августа в Усть-Куломском районе на втором километре автодороги Усть-Нем - Тимшер водитель автомашины Volkswagen Polo не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть с последующим съездом в кювет.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Коми, в результате ДТП погиб пассажир, мужчина 1988 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Управлявший автомобилем мужчина 1986 года рождения бы пьян. Он не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть.