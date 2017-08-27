Общественники Воркуты высадили молодые ели в одном из городских дворов

Во дворе на квартале Заводском между домами по ул. Автозаводской 16а и ул. Снежной 19, 26, 22 и 17 активисты общественных и молодежных организаций города Воркуты сажали ели, выращенные в лесопитомнике сыктывкарского комбината "Монди ЛПК".

Как пояснили "Комиинформу" в администрации Воркуты, Общественная палата Республики Коми вместе с целлюлозно-бумажным предприятием в рамках Года добрых дел в Коми и Года экологии в России подарили воркутинцам саженцы ели.

По словам координатора экологической акции, члена Общественной Палаты Республики Коми Евгения Назимова, основная цель мероприятия – это озеленить город и привлечь внимание воркутинцев к состоянию окружающей среды.

"Мы надеемся, что, несмотря на суровый климат нашего города, растения приживутся", - сказал он.

К общественникам присоединились и неравнодушные воркутинцы. Всего на территории двора высадили 30 саженцев ели.