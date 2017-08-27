"Комиинформ" получил грант Республики Коми на освещение социально ориентированных проектов

27 августа 2017 года, 14:27 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре подвели итоги грантового конкурса среди средств массовой информации.

СМИ подали заявки в шести номинациям. "Комиинформ" одержал победу в двух: посвященных активизации земляков с особенностями здоровья, а также формирующих экологическую культуру общества.

Так, финансовую поддержку на реализацию проектов по безопасности дорожного движения, получат "КРТК", "ИА "Север-Медиа", "Сосногорск Медиа" и "Коми гор".

Лучшими в номинации "Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризация благотворительной деятельности и добровольчества" признаны проекты "КРТК", "Медиа системы", "ИА "Север-Медиа".

Гранты на реализацию медиа-проектов, ориентированных на инвалидов, пенсионеров и ветеранов труда, а также поиск путей решения наиболее значимых для них проблем, получат "КРТК", "Комиинформ", редакция газеты "Знамя труда" и "Коми гор".

Наибольшее количество баллов в номинации "Формирование навыков здорового образа жизни" от экспертов получили проекты телеканалов "КРТК" и "Коми гор".

В номинации "Формирование экологической культуры общества" - "КРТК", редакции журнала "Регион", "Медиа систем" и "Комиинформа". Победителями в номинации "Популяризация коми языка и культуры" признаны проекты редакции журнала "Арт", "КРТК" и "Коми гор", сообщает пресс-служба правительства РК.

Ольга Полина

  Ключевые слова: СМИ, гранты
  Рубрика: Общество
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