Сыктывкарцев научили правильно бояться

На зов Лавкрафта в Национальной галерее Коми 26 августа откликнулись музыканты, писатели, художники, неформалы и горожане с детьми.

Культурно-просветительская акция "Темные аллеи" прошла в третий раз и была посвящена создателю чудовищного мира и самой причудливой литературной вселенной в стиле horror Говарду Лавкрафту. В этом году исполняется 80 лет со дня смерти писателя.

Так как организаторы установили планку 0+, вечеринке не хватило мрачности и эротизма, который присутствовал в экранизациях произведений Г.Лавкрафта. Тем не менее сам писатель был далек от чрезмерной сексуальности, поэтому множество развлечений на фоне интеллектуальных работ ничуть не выбивалось из заявленной темы.

"Странные дела творятся в галерее, болтают о культах и жертвоприношениях. Помоги найти источник зла и получи вознаграждение за свои поиски", - призвали участников квеста в сад скульптур организаторы.

Внутри объятой щупальцами Ктулху галереи гости "мрачной" вечеринки увидели репродукцию известной картины Владислава Измайловича "Фавн". Художник написал работу 110 лет назад. Фавн - древнеримский бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы. Являясь человеку во сне, он нередко мучает его кошмарами, но иногда делает предсказания. Особенно береглись фавна женщины, которых он преследовал своей любовью.

В соседнем зале все желающие создавали своих монстров. Преподаватель колледжа искусств Александр Сергиенко предложил участникам мастер-класса простую, но необычную технологию: вынимать из колоды карту и выполнять то, что на ней написано. На выходе получались страшилки.

Сложнее гостям далась инсталляция художника "Пять книг", посвященная Г.Лавкрафту. Автор с помощью этой работы выразил мысли, связанные с творчеством отца хоррора. "Есть ли у художника задача, есть ли смысл. Может он пытается выразить то, чего сам не знает? Какими вы увидите эти книги, такие они и есть. Все зависит от нашего культурного уровня. У каждого своего мировоззрение. Кто-то увидит в книге что-то ужасное, кто-то - самого себя. Там есть зеркало", - рассказал художник.

Инсталляция "Кавалькада ужасов" Игоря Иванова, развернувшаяся в гардеробе национальной галереи, стала, пожалуй, самым жутким "явлением" акции. Женщины уходили оттуда, закрыв глаза руками. Посетителей встречали ожившие персонажи кошмаров и самые глубинные страхи человека. Сыктывкарцы отметили, что жутки "до невозможности" пауки, выползающие из норы. Вместе с тем, инсталляция содержала вращающийся безумный глаз, одержимую сатаной и девочку с перерезанным горлом и куклой.

Выставка Вениамина Навина и Евы Трайд "Мифы Ктулху" встречала гостей, задавая тон всему мероприятию.

А вот лекция молодого кандидата культурологии Николая Вокуева - это то, ради чего в галерею пришло множество людей. "Лавкрафтианский ужас и его влияние на хоррор" прослушали полсотни человек. Корреспондент "Комиинформа" до конца выслушал лекцию.

Г.Лавкрафт - создатель космического или сверхъестественного ужаса. По его мнению, ужас общий у всех - это страх перед неизвестным, перед неизведанным. Сегодня с этой теорией многие соглашаются. Современный мир, который очень неустойчив, продуцирует множество тревог: терроризм, глобальное потепление. Современная цивилизация плодит страх.

Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг говорит, что основа хоррора в том, что мы не знаем, как умрем.

"Почему мы смотрим эти ужасы, - спросил Н.Вокуев. - Потому что они приручают наш страх перед смертью".

Социальные интерпретации хоррора говорят о том, что в монстрах и злодеях кристаллизовались общественные противоречия. Фигура монстра - это возвращение вытесненного, например, сексуальности. Это образ женщины, гомосексуала, пролетариата. Франкенштейн, зомби Ромеро - это пролетарий. Тогда как кровососущие вампиры - это метафора экономической элиты.

Для любителей хоррора после лекции Национальная библиотека провела викторину.

Вторую лекцию, посвященную серии "Прачечная" Чарльза Стросса, прочитал научный сотрудник института физиологии Коми научного центра Алексей Черных.

Параллельно на свежем воздухе посетителей "Темных аллей" "развлекали" поэты, музыканты, а ярким завершением акции стало световое шоу от Мадженто.