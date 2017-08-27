Сыктывкарцев научили правильно бояться

27 августа 2017 года, 8:10 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

На зов Лавкрафта в Национальной галерее Коми 26 августа откликнулись музыканты, писатели, художники, неформалы и горожане с детьми.

Культурно-просветительская акция "Темные аллеи" прошла в третий раз и была посвящена создателю чудовищного мира и самой причудливой литературной вселенной в стиле horror Говарду Лавкрафту. В этом году исполняется 80 лет со дня смерти писателя.

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Так как организаторы установили планку 0+, вечеринке не хватило мрачности и эротизма, который присутствовал в экранизациях произведений Г.Лавкрафта. Тем не менее сам писатель был далек от чрезмерной сексуальности, поэтому множество развлечений на фоне интеллектуальных работ ничуть не выбивалось из заявленной темы.

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"Странные дела творятся в галерее, болтают о культах и жертвоприношениях. Помоги найти источник зла и получи вознаграждение за свои поиски", - призвали участников квеста в сад скульптур организаторы.

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Внутри объятой щупальцами Ктулху галереи гости "мрачной" вечеринки увидели репродукцию известной картины Владислава Измайловича "Фавн". Художник написал работу 110 лет назад. Фавн - древнеримский бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы. Являясь человеку во сне, он нередко мучает его кошмарами, но иногда делает предсказания. Особенно береглись фавна женщины, которых он преследовал своей любовью.

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В соседнем зале все желающие создавали своих монстров. Преподаватель колледжа искусств Александр Сергиенко предложил участникам мастер-класса простую, но необычную технологию: вынимать из колоды карту и выполнять то, что на ней написано. На выходе получались страшилки.

Сложнее гостям далась инсталляция художника "Пять книг", посвященная Г.Лавкрафту. Автор с помощью этой работы выразил мысли, связанные с творчеством отца хоррора. "Есть ли у художника задача, есть ли смысл. Может он пытается выразить то, чего сам не знает? Какими вы увидите эти книги, такие они и есть. Все зависит от нашего культурного уровня. У каждого своего мировоззрение. Кто-то увидит в книге что-то ужасное, кто-то - самого себя. Там есть зеркало", - рассказал художник.

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Инсталляция "Кавалькада ужасов" Игоря Иванова, развернувшаяся в гардеробе национальной галереи, стала, пожалуй, самым жутким "явлением" акции. Женщины уходили оттуда, закрыв глаза руками. Посетителей встречали ожившие персонажи кошмаров и самые глубинные страхи человека. Сыктывкарцы отметили, что жутки "до невозможности" пауки, выползающие из норы. Вместе с тем, инсталляция содержала вращающийся безумный глаз, одержимую сатаной и девочку с перерезанным горлом и куклой.

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Выставка Вениамина Навина и Евы Трайд "Мифы Ктулху" встречала гостей, задавая тон всему мероприятию.

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А вот лекция молодого кандидата культурологии Николая Вокуева - это то, ради чего в галерею пришло множество людей. "Лавкрафтианский ужас и его влияние на хоррор" прослушали полсотни человек. Корреспондент "Комиинформа" до конца выслушал лекцию.

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Г.Лавкрафт - создатель космического или сверхъестественного ужаса. По его мнению, ужас общий у всех - это страх перед неизвестным, перед неизведанным. Сегодня с этой теорией многие соглашаются. Современный мир, который очень неустойчив, продуцирует множество тревог: терроризм, глобальное потепление. Современная цивилизация плодит страх.

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Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг говорит, что основа хоррора в том, что мы не знаем, как умрем.
"Почему мы смотрим эти ужасы, - спросил Н.Вокуев. - Потому что они приручают наш страх перед смертью".

Социальные интерпретации хоррора говорят о том, что в монстрах и злодеях кристаллизовались общественные противоречия. Фигура монстра - это возвращение вытесненного, например, сексуальности. Это образ женщины, гомосексуала, пролетариата. Франкенштейн, зомби Ромеро - это пролетарий. Тогда как кровососущие вампиры - это метафора экономической элиты.

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Для любителей хоррора после лекции Национальная библиотека провела викторину.

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Вторую лекцию, посвященную серии "Прачечная" Чарльза Стросса, прочитал научный сотрудник института физиологии Коми научного центра Алексей Черных.

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Параллельно на свежем воздухе посетителей "Темных аллей" "развлекали" поэты, музыканты, а ярким завершением акции стало световое шоу от Мадженто.

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Юлия Николаева

  Ключевые слова: Лавкрафт, галерея, аллеи, акция
  Рубрика: Общество
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