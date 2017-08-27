В последнюю неделю августа погода в Коми будет неустойчивой

27 августа 2017 года, 6:57 |
Фото из архива "Комиинформа"

На неделе погода в регионе будет неустойчивая.

Как сообщает ЦГМС по Коми, в понедельник и во вторник под влиянием циклона с запада пройдут дожди, в северных и центральных районах местами сильные, не исключены и грозы.

Ночи ожидаются относительно теплыми, температура воздуха составит 7...12С, а вот днем будет прохладно, на большей части территории не выше 17С. Только в приполярных районах ожидается около 20С.

В среду и четверг, в перерыве между циклонами, на большей части территории, за исключением крайнего севера, дожди прекратятся, но при этом заметно холодными станут ночи, ожидается 1...6С, местами возможны заморозки до -1С.

Днем воздух будет прогреваться до 15...22С.

Прогноз настраивает, что сентябрь начнется с влияния очередного дождливого циклона.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода
  Рубрика: Погода
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