В аварии в Сыктывдинском районе погиб один человек

Сегодня в Сыктывдинском районе в результате столкновения двух машин погиб один человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, около 17:10 на 13-м километре автодороги "Краснозатонский - Нювчим - Яснэг" произошло столкновение двух автомашин ВАЗ-2107 и Daewoo Nexia.

"Водитель автомашины ВАЗ-2107 не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение Daewoo Nexia. Иномарка съехала в кювет, а ВАЗ-2107 перевернулся на проезжей части. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир ВАЗа, полчаса назад пассажир скончался в больнице", - сообщили агентству в ГИБДД.

В Daewoo Nexia никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции.