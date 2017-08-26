Глава Коми принял участие в торжественном шествии и митинге, посвященных Дню шахтера в Воркуте

26 августа 2017 года, 13:05 | Воркута
Фото Ярославы Пархачёвой

Глава Коми вместе с горняками Заполярья принял участие в торжественном шествии и митинге, посвящённых Дню шахтёра. В этом году исполняется 70-ая годовщина со дня принятия памятной даты.

"Глубоко символично, что День шахтера следует сразу за Днём республики, ведь именно труд шахтеров лег в основу промышленного развития нашего региона. Природа щедро одарила наш край запасами "черного золота". Но доступными людям эти богатства становятся только благодаря вашему самоотверженному труду, дорогие горняки, - обратился глава Коми к шахтёрам и горожанам. - Особую признательность я хочу выразить ветеранам отрасли, тем, кто добывал уголь в тяжелые военные и послевоенные годы, кто заложил основу промышленного потенциала республики. Дорогие ветераны, спасибо за ваш мужественный и благородный труд, за верность шахтёрским традициям, за передачу вашего бесценного опыта молодому поколению".

Сергей Гапликов отметил особо подчеркнул ответственность представителей горняцкой профессии: "Ваш труд - не просто тяжелый, но и по-прежнему очень опасный. И в Воркуте очень хорошо знают горе и боль потерь, что такое лишиться отца, мужа, сына или друга-шахтера. Предлагаю вспомнить и почтить память всех, кто не вернулся из забоя.

"Уважаемые шахтеры! работая в сложных, порой экстремальных условиях, вы вносите неоценимый вклад в развитие и укрепление экономического потенциала республики и страны, и мы вам за это глубоко признательны. Я уверен, что у Воркуты есть огромное будущее, будущее связанное с развитием Арктики. Воркута была и останется одним из форпостов развития и освоения Заполярья. Я всегда буду стоять на защите интересов шахтёров и отстаивать возможности развития нашей республики", - обозначил принципиальную позицию глава региона, выразив слова благодарности шахтёрам и пожелав им здоровья, счастья, мира, добра, достатка и благополучия в семьях.

Комиинформ

  Ключевые слова: воркутауголь, коми, праздник, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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