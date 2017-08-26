Сергей Гапликов: "К 100-летию Республики Коми Воркута обновится"

Глава Коми осмотрел новые благоустроенные дворовые территории и дома, приведённые в порядок в рамках городской программы "5 шагов благоустройства". Программа стала продолжением федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", стартовавший в России в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.

В 2017 году проводится обустройство территорий по главной улице Воркуты – улице Ленина - от Дворца Культуры Шахтеров до площади Юбилейной, идет работа на общественной территории в Аллее Пионеров и Городском парке.

В рамках проекта в Воркуте в 2017 году будут благоустроены 11 объектов – Аллея Пионеров и 10 дворовых территорий, объединяющие 24 многоквартирных дома, а также Городской парк. Средства на эти цели выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы по благоустройству - асфальтированию проезжей части, установке дополнительного освещения, озеленению, установке скамеек и урн, покраске фасадов зданий - предполагается завершить к 1 октября.

Проекты по благоустройству дворовых территорий и художественному оформлению фасадов зданий на центральной улице города вошли в программу комплексного развития моногорода, общий бюджет - более 68 миллионов рублей, из них более 16 миллионов выделено из федерального бюджета, 46 миллионов - из бюджета Республики Коми, более 4,5 миллионов - средства муниципалитета.

В рамках реализации проектов по благоустройству центральной улицы города запланировано благоустройство десяти дворовых территорий, установка пятнадцати детских площадок, а также покраска фасадов многоквартирных домов и оформление их торцов репродукциями картин русских художников, выставленных в Государственной Третьяковкой галерее. Большая часть работ находится в финальной стадии.

Продолжаются работы по приведению в порядок Аллея Пионеров - здесь появятся детская игровая и универсальная спортивная площадки, пройдет монтаж новых системы освещения, озеленение территории. Срок реализации проекта - до конца 2017 года. Объём финансирования - 18,6 миллионов рублей.

Одновременно с этим ведутся работы по обустройству мест отдыха в Городском парке, созданном в Воркуте в 1962 году. К 55-летию любимого места отдыха горожан будет проведена реконструкция, включающая обустройство детской игровой площадки; создание прогулочной зоны и зоны отдыха; обустройство озера с художественным оформлением набережной; установку декоративного паркового освещения; озеленение территории и устройство клумб.

Срок реализации проекта с 01 июня по 21 декабря 2017 года. Объём финансирования - 17,4 миллиона рублей, в том числе 8 миллионов - средства федерального бюджета, 7,6 миллиона – средства республиканского бюджета, 1,7 миллиона - средства местного бюджета.

Глава Республики Коми обратил внимание мэра Воркуты на отдельные моменты проведения работ по благоустройству, отметив, что основными критериями является качество и срок исполнения взятых на себя обязательств.

"Начало масштабной работы по качественному изменению облика Воркуты положено, взяты неплохие темпы. Необходимо их сохранить и прийти к 100-летию Республики Коми в новом облике, с новыми возможностями. Это постоянная работа, её надо продолжать, активнее приглашая к участию представителей бизнеса. Привести в порядок родной город, сделать жизнь лучше, ярче – это общая задача", - отметил Сергей Гапликов.