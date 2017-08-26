В сосногорском поселке Керки дотла сгорел трехквартирный дом

В поселке Керки Сосногорского района вчера сгорел одноэтажный трехквартирный деревянный дом.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, сигнал о возгорании поступил в 23.40.

"Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут, - пояснили агентству. – В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава пожарной охраны, в том числе добровольная пожарная команда поселка Керки".

Пожар на площади 150 кв. м. ликвидировали в 3.30. Дом полностью сгорел, погибших и пострадавших нет.

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.