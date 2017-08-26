В сосногорском поселке Керки дотла сгорел трехквартирный дом
26 августа 2017 года, 14:49 | Сосногорск
В поселке Керки Сосногорского района вчера сгорел одноэтажный трехквартирный деревянный дом.
Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, сигнал о возгорании поступил в 23.40.
"Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут, - пояснили агентству. – В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава пожарной охраны, в том числе добровольная пожарная команда поселка Керки".
Пожар на площади 150 кв. м. ликвидировали в 3.30. Дом полностью сгорел, погибших и пострадавших нет.
Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Геня Джавршян
Рубрика: Происшествия
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