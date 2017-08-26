В сосногорском поселке Керки дотла сгорел трехквартирный дом

26 августа 2017 года, 14:49 | Сосногорск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В поселке Керки Сосногорского района вчера сгорел одноэтажный трехквартирный деревянный дом.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, сигнал о возгорании поступил в 23.40.

"Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут, - пояснили агентству. – В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава пожарной охраны, в том числе добровольная пожарная команда поселка Керки".

Пожар на площади 150 кв. м. ликвидировали в 3.30. Дом полностью сгорел, погибших и пострадавших нет.

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: пожар, Керки
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:38 25.08.2017
В Коми вернулись лесные пожары
12:30 25.08.2017
В Коми прошла комплексная тренировка реагирования на чрезвычайные ситуации
08:01 25.08.2017
Пострадавшим от паводка северянам выплатили компенсации


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" подарил воркутинцам саженцы ели, выращенные в лесопитомнике комбината
На площадке Монди СЛПК гости ВДНХ в Сыктывкаре пообещали природе заботиться о ней



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео