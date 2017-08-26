В Воркуте чествовали лучших горняков и ветеранов угольной отрасли

26 августа 2017 года, 12:02 | Воркута
Фото администрации Воркуты

На праздничном мероприятии, посвященном Дню шахтера, прошла торжественная церемония награждения лучших работников компании "Воркутауголь".

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, в этом году профессиональный праздник горняков вобрал в себя сразу две юбилейные даты – 70-летие празднования Дня шахтера и 295-летие с начала угледобычи в России.

Ветеранов и работников горнодобывающей отрасли поздравили генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев, гендиректор АО "Воркутауголь" Сергей Лихопуд, исполнительный директор АО "Воркутауголь" Евгений Балуков, директора структурных подразделений компании, а также епископ Воркутинский и Усинский Иоанн. Видеообращение с поздравлениями в адрес горняков направил и генеральный директор ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов.

Глава города Юрий Долгих от всего депутатского корпуса и себя лично поблагодарил шахтеров за их мужественный и самоотверженный труд, подчеркнув, что именно их ежедневная работа является основой экономики Воркуты. К поздравлениям главы города присоединился руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев:

"Без сомнений, День шахтера является главным праздником нашего города. Желаю вам безопасного труда и стабильной работе всей команде "Воркутауголь", ведь это неразрывно связано с жизнью Воркуты. Пока есть угледобывающее предприятие, город будет жить и развиваться. Мы в свою очередь будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь шахтеров в Воркуте была комфортной".

В торжественной обстановке лучшие воркутинцы-работники угледобывающей отрасли были награждены нагрудными знаками "Шахтерская слава", "Трудовая слава" и "Почетный работник "Воркутауголь", почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации и администрации муниципального образования городского округа "Воркута".

Творческим обрамлением праздника и подарком виновникам торжества стали выступления вокальных и танцевальных коллективов города.

Комиинформ

  Ключевые слова: шахтеры, воркутауголь, праздник
  Рубрика: Общество
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