В обновленном Городском Дворце культуры Ухты состоялось празднование 50-летия ООО "Газпром трансгаз Ухта"

25 августа зрители, оказавшиеся в зале обновленного на средства ООО "Газпром трансгаз Ухта" Городского Дворца культуры, застали фееричное шоу, которое стало одним из главных в череде событий празднования полувекового юбилея предприятия, датой рождения которого считается 21 августа.

Тогда в Ухте создали газопромысловое управление "Комигазпром", на которое возлагались функции заказчика по обустройству промыслов Вуктыльского газоконденсатного месторождения и строительству газопровода "Вуктыл — Ухта".

В культурном учреждении вчера звучала масса поздравлений в адрес работников газовой отрасли не только Коми, но и субъектов, на территории которых действуют филиалы предприятия от Ямала и до Ярославской области.

На праздник в Ухту съехались губернаторы областей, округов, республик, а также ветераны отрасли, которых во время их приветственных слов коллеги слушали с особым трепетом и уважением. Ведущей действа стала бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова.

Почетными гостями и участниками мероприятия стали Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, представители департаментов компании, главы основных регионов производственной деятельности ООО "Газпром трансгаз Ухта", организаций-партнеров, а также директора дочерних обществ компании. Последние вышли на сцену коллективно и приветствовали коллег троекратным "ура", чем вызвали в зале бурную поддержку.

Алексей Миллер в своей поздравительной речи отметил, что предприятие - одно из ключевых звеньев единой системы газоснабжения и становой "хребет" северного газотранспортного коридора. Его роль и место на "газовой карте страны" становится еще более значимым в связи с развитием нового ямальского центра газодобычи.

Вся атмосфера праздника проходила в удивительных условиях, созданных в ухтинском Городском Дворце культуры: здесь действительно ощущаешь себя "жителем 21-го века".

Во время представления, в перерыве от теплых поздравительных слов, по залу ГДК "летали" голубые птицы, символизирующие газ, а сварщики на глазах публики "создавали" произведение в виде букв, слившихся в полете в знаковое для предприятия сочетание "Сияние Севера". Так в далеком 64-м назвали газопровод на Вуктыльском месторождении, положивший начало пути ООО "Газпром трансгаз Ухта".

Во время торжественного собрания лучших работников Общества наградили, отметив их весомый вклад в развитие предприятия и газовой отрасли федеральными, региональными и корпоративными наградами.

Под занавес на сцене появился народный артист России Лев Лещенко, исполнив для начала известный хит "Команда молодости нашей", а затем песню, написанную специально к юбилею заслуженным работником России и Республики Коми Любовью Розе. Многие присутствовавшие в зале с удовольствием подпели слова о мощи Севера и работе предприятия.