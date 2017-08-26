Работников нефтешахт на Яреге поздравила легендарная группа "На-На"

Ярега отметила профессиональный праздник работников местных нефтешахт большим концертом и развлекательной программой. Хэдлайнер – легендарная "На-на". Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации Ухты.

Шахтёрский посёлок начал праздновать с самого утра – для местных детей была организована развлекательная программа. Вечером, когда у их родителей закончился рабочий день, площадь перед Ярегским домом культуры начала заполняться людьми с новой силой. В ожидании звёзд было чем заняться: для взрослых – шашлык, для детей – сладкая вата, батуты и аквагрим.

Нефтешахты Яреги уникальны в масштабах мира, а тяжелая нефть, добываемая здесь, используется и в космической промышленности, и при освоении арктических рубежей – продукт стратегический. Сегодня Ярегское месторождение разрабатывает НШУ "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми". Профессиональный праздник нефтяников отмечается в этом году 3 сентября, но главный праздник Яреги – День шахтёра, 27 августа. Тем не менее, местные жители с удовольствием отмечают обе даты.

Об уникальном значении Яреги для страны говорили со сцены заместитель руководителя администрации Ухты Елена Ермолина, заместитель генерального директора ООО "Лукойл-Коми" по связям с общественностью Сергей Макаров, начальник НШУ "Яреганеть" Сергей Акуляшин и председатель профсоюзной организации предприятия Александр Дмитрук. Елена Ермолина от имени руководства Ухты вручила Сергею Акуляшину поздравительный адрес.

Затем начальник отдела по работе с территорией посёлка Ярега Наталья Шарапова громогласно объявила имя первого героя вечера – Чарли. Темнокожий исполнитель год назад уже покорил местную публику. Развить успех в этом году ему помогли проверенные временем хиты – преимущественно в стиле диско. Ретроспектива достижений российской и мировой песенной культуры снова встретила овации жителей Яреги. У сцены под открытым небом собрались и горожане, их автомобили заполонили все ближайшие улицы.

В это время в Доме культуры "разогревалась" группа "На-на". К моменту их выхода на сцену на улице окончательно стемнело. Тем ярче смотрелось шоу легендарной группы со стороны. Бронебойный хит "Фаина" открыл программу без предисловий.

Артисты активно прибегали к помощи жителей посёлка, которые, не стесняясь, напевали знакомые строки из песен группы, а один из гостей сцены даже разбил игрушечную гитару – это был своеобразный приз он "нанайцев". Оказалось также, что на Яреге проживает рекордное количество Зинаид. По словам солиста группы, в городах и посёлках нашей страны девушек с таким именем не встретить, но на этот раз их откликнулось сразу несколько. С ними артисты и исполнили свой свежий радиохит с соответствующим названием.

Шоу завершилось, и небо над посёлком первых российских нефтешахт расцветил праздничный салют.