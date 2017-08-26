В Ухте водитель упал с мотоцикла из-за выбоины на дороге
26 августа 2017 года, 14:04 | Ухта
В Ухте водитель упал с мотоцикла "Honda Bros650" после наезда на выбоину на проезжей части дороги. ДТП произошло 25 августа в 15.33 напротив дома №13 по ул. Заводская.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, после падения 18-летнего водителя мотоцикл по инерции продолжил движение и врезался в припаркованный на обочине "Volkswagen".
Водитель двухколесного транспорта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Водительских прав он не имел, добавили в ГИБДД.
Геня Джавршян
Рубрика: Происшествия
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