В Ухте водитель упал с мотоцикла из-за выбоины на дороге

26 августа 2017 года, 14:04 | Ухта
Фото ГБДД МВД по Коми

В Ухте водитель упал с мотоцикла "Honda Bros650" после наезда на выбоину на проезжей части дороги. ДТП произошло 25 августа в 15.33 напротив дома №13 по ул. Заводская.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, после падения 18-летнего водителя мотоцикл по инерции продолжил движение и врезался в припаркованный на обочине "Volkswagen".

Водитель двухколесного транспорта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Водительских прав он не имел, добавили в ГИБДД.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: мотоцикл, ДТП, выбоина
  Рубрика: Происшествия
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