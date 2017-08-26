В Зеленце водитель "KIA Rio" сбила подростков на мопеде

26 августа 2017 года, 11:00 | Сыктывдинский
Фото ГБДД МВД по Коми

В селе Зеленец Сыктывдинского района женщина-водитель на "KIA Rio" совершила наезд на мопед "Зодиак" под управлением 15-летнего подростка.

ДТП произошло 25 августа около 21.00.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, за рулем иномарки находилась 34-летняя женщина. Двигаясь по дворовой территории второго квартала села Зеленец в сторону дома №16, водитель иномарки при парковке столкнулась с мопедом "Зодиак", после чего мопед отбросило на припаркованный "HYUNDAI SOLARIS".

В результате происшествия пострадали подростки. 15-летний водитель мопеда получил мототравму - закрытый перелом второго и третьего пальца правой стопы, а его 14-летняя пассажирка - ушиб головы и правого коленного сустава.

Водитель "KIA Rio" в течение года восемь раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Ее водительский стаж составляет девять лет.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: мопед, зеленец, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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