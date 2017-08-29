В ООО "Газпром трансгаз Ухта" подводят итоги целого комплекса событий в честь полувекового юбилея

29 августа 2017 года, 10:58 | Ухта
Фото Газпром Трансгаз Ухта

В "Газпром трансгаз Ухта" подводят итоги целого комплекса событий в честь полувекового юбилея. В минувшую пятницу, 25 августа, праздник в Северной Жемчужине завершился большим концертом в обновлённом Дворце культуры и салютом.

Как рассказали приехавшим на праздник журналистам, полувековой юбилей главного предприятия газовой отрасли региона - это целый комплекс интересных и масштабных мероприятий, событий, акций. Завершатся они 3 сентября большим концертом местных коллективов и группы "БИ-2", а также пиротехническим шоу.

За день до окончания празднования дня рождения предприятия, 2-го числа, на Комсомольской площади для ухтинцев и гостей города пройдут фестиваль воздушных змеев, а также 3-й музыкальный фестиваль диджеев "Энергия Севера".

Вместе с тем, в "Газпром трансгаз Ухта" финишировал юбилейный 35-дневный тур "В ритме времени", который начался с самой северной в мире компрессорной станции на Ямале - "Байдарацкой" и завершился в городе Данилов Ярославской области.

10 июля генеральный директор предприятия Александр Гайворонский зажег на Ямале факел, который затем во время тура прошел через все пять регионов, где работают 14 филиалов предприятия. Эта символическая эстафета получила название "Тепло севера на юг".

Ещё одним крупным событием, в рамках празднования юбилейных мероприятий, стал скульптурный симпозиум "Север в трёх измерениях". Его итогом стали восемь скульптур, которые украсили городское пространство Ухты, а одна из них в качестве подарка отправится в Сыктывкар.

25 августа в обновленном на средства "Газпром трансгаз Ухта" Доме культуры прошел большой праздничный концерт в честь юбилея предприятия. Вечером небо Ухты раскрасили яркие залпы салюта.

Команда юбилейного тура "В ритме времени " - сотрудники Службы по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: праздник, газпром
  Рубрика: Экономика
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