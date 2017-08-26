Впервые с 1977 года в Княжпогостском районном доме культуры обновили зрительские кресла

26 августа 2017 года, 12:46 | Княжпогостский
Фото администрации Княжпогостского района

В Княжпогостском районном доме культуры завершилась установка новых кресел и монтаж сценического занавеса.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, в учереждении завершается проект партии "Единая Россия" "Местный дом культуры".

В рамках проекта в РДК заменены кресла в зрительном зале, приобретен новый сценический занавес. На реализацию проекта для Княжпогостского РДК выделено около двух миллионов рублей из федерального и местного бюджетов.

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Всего было установлено 290 новых кресел. Это первое обновление кресел с момента открытия РДК в 1977 году. Установка новых кресел началась сразу после того, как в зрительном зале отремонтировали пол. Его полностью перебрали, а сверху застелили линолеумом, который соответствует всем нормам пожарной безопасности. Также в зрительном зале РДК завершился монтаж сценического занавеса.

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Основные работы по монтажу кресел и занавеса завершены. Сотрудники РДК готовятся к приему гостей. Планируется, что обновленный зрительный зал откроет свои двери для жителей и гостей город в середине сентября.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ремонт дома культуры
  Рубрика: Культура
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