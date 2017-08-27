В школе Жешарта "деревенские" туалеты заменили на современные

Одним из самых удачных и полезных "Народных проектов", реализованных в Усть-Вымском районе этим летом, стал проект по устройству системы водоснабжения и канализации в Жешартской СОШ №2.

Вторая жешартская школа находится на территории местечка Лесобаза. Это типовая сельская школа, в которой обучается 119 детей. Здесь всю жизнь пользовались привозной водой, "деревенскими" туалетами, но к своей школе на Лесобазе относятся как к ценности, поскольку она близко к дому, там все "по-семейному", и каждый ребенок получает достаточно внимания со стороны педагогов. Школа выпускает медалистов, ее учащиеся показывают хорошие результаты в различных олимпиадах и конкурсах.

Весной, когда жители п.Лесобаза обсуждали, какой народный проект вынести на рассмотрение конкурсной комиссии, ремонт школы они посчитали наиболее приоритетным и нужным делом. Рассчитывали получить тысяч 300, которые пошли бы на внутренний ремонт. Но директор школы Ирина Касаткина не могла отказаться от своей мечты: добавить к этой сумме спонсорские средства и решить насущную для школы проблему - провести водоснабжение и канализацию.

"Молодая, отчаянная, не понимает, насколько это все сложно", - думали окружающие. Но директору удалось убедить руководство Жешартского фанерного комбината, что эти планы – выполнимы. Деньги выделили в рамках договора о соцпартнерстве: в 2017 году комбинат планировал потрать на социальные нужды 2,6 млн.рублей. 800 тысяч из них районная и жешартская власть уступила лесобазовской школе безоговорочно. 300 тысяч рублей школа получила от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в рамках реализации народного проекта. Еще 34 тысячи рублей добавили из муниципального бюджета – в рамках софинансирования народного проекта.

С начала июля в школе закипела работа. Монтаж систем водоснабжения, канализации, водоотведения и сантехнические работы вели специалисты ООО "ЭнергоКомплект". Наряду со взрослыми внутренние отделочные работы выполняла трудовая бригада школьников: Илья Лабыцин, Игорь Бучак, Даниил Некрасов, Дмитрий Шуканов. Всем, чем могли, помогали педагоги. И конечно, все это время, буквально не покидая школу, трудилась наравне со всеми молодой директор Ирина Касаткина. Она полностью отдавала себе отчет, что такой шанс может быть раз в жизни, и работала не покладая рук. Ее супруг Андрей Касаткин тоже был рядом - руководил бригадой школьников.

За короткие сроки проведено устройство системы водоснабжения, сделана внутренняя разводка. Установлен накопительный бак. Смонтирована система канализации и установлены септики вместо выгребных ям. Новой сантехникой оборудованы туалеты и пищеблок. Параллельно ремонтировали помещения санузлов: выкладывали плиткой полы, приводили в порядок окна, стены, потолки. Сделали современные кабинки.

Уже не в рамках народного проекта, а заодно, выполнили косметический ремонт спортзала и классов. Подвели воду и установили раковины в учебных кабинетах, где это особенно необходимо, например, в кабинетах технологии, физики и химии. Кстати, в кабинете технологии тоже проведена модернизация: рабочие места здесь теперь полностью соответствуют требованиям учебной программы.

"Школу теперь не узнать. Мы считаем, что основная заслуга в этом принадлежит ее директору Ирине Касаткиной, - говорит руководитель администрации МР "Усть-Вымский" Василий Лютоев. – Разве нужно кому-то объяснять, насколько удобнее будет детям в благоустроенном здании".

Работы были закончены в срок, к 10 августа, перед приемкой образовательной организации к началу нового учебного года. В 2017 году СОШ №2 отметит 70-летний юбилей. Хороший подарок к юбилею школы получили ее учащиеся и педагоги, сообщает пресс-служба муниципалитета.

*** Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.