В Москве прошел торжественный прием, посвященный 96-ой годовщине образования Коми

В Москве, в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации, на днях состоялся торжественный прием от имени главы ргиона, посвященный 96-ой годовщине образования Республики Коми. Об этом сообщает Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве.

Праздничную программу открыло видеопоздравление Сергея Гапликова.

С поздравлениями также выступили заместитель председателя Государственной Думы О.Н. Епифанова, помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.Л. Царьков, председатель общественного совета В.И. Скоробогатова, председатель региональной общественной организации "Землячество Коми" Н.Н. Рулев.

Письменные поздравления в адрес Коми направили губернатор Иркутской области С.Г. Левченко, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентик, полномочный представитель Чувашской Республики при президенте Российской Федерации Ю.А. Акиньшин, заместитель председателя правительства Республики Алтай, полномочный представитель Республики Алтай в Москве И.П. Лозовая, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации – первый заместитель правительства Республики Саха (Якутия) Ю.С. Куприянов, полномочный представитель Ульяновской области при правительстве Российской Федерации Т.Г. Мурдасова, заместитель губернатора, руководитель представительства правительства Тюменской области П.В. Тараканов.

Среди приглашенных были представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, дипломатического корпуса, заслуженные земляки.

В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт с участием артистов из Коми, Московского государственного института культуры, Государственного академического Большого театра Росии, Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.