Юные эжвинцы получили канцтовары на акции "Дорога в школу"

26 августа 2017 года, 17:10 | Сыктывкар
Фото администрации Эжвы

В преддверии Дня знаний в Территориальном центре социального обслуживания населения Эжвинского района в праздничной обстановке состоялось вручение школьных наборов для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации Эжвинского района Сыктывкара, участниками этой акции ежегодно становятся многие предприятия, организации и учреждения района, в том числе и администрация Эжвы.

В этом году благодаря откликнувшимся участникам наборы канцтоваров получили 58 будущих первоклассника. Собрать детей в школу помогли и депутаты Совета Сыктывкара: Юрий Шарыгин, Наталья Логина, Александр Ребенок, Алексей Панюков, Иван Михальченков, Наталья Захарова, Светлана Дуксо, Алексей Смолев.

Вместе с первыми школьными принадлежностями для ребят прозвучало много напутственных и поздравительных слов. Присоединяясь к ним, заместитель руководителя администрации района Елена Кокарева искренне пожелала ребятам удачного начала школьного пути, усидчивости, уверенности и хорошего праздничного настроения.

В течение торжественной программы для детей также прошли театрализованная сценка и подвижные игры.

Как отметили в Территориальном центре социального обслуживания населения, параллельно с "Дорогой в школу" в учреждении проходит еще одна акция по сбору школьных канцтоваров "Соберем портфель другу".

Всех, кто не успел, но еще желает поучаствовать в акции и помочь нуждающимся, просят обращаться в центр по адресу Мира, 19. Телефон для справок: 62 55 72.

Комиинформ

  Ключевые слова: дети, школа, благотворительность, акция, власть, образование, соцзащита
  Рубрика: Общество
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