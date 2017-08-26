ОНФ намерен добиваться повышения качества управления многоквартирными домами в Эжве

Поднятая представителями Общероссийского народного фронта проблема незаконных начислений жильцам многоквартирных домов со стороны управляющей компанией за диагностику внутридомового газового оборудования в Эжвинском районе Сыктывкара нашла отражение в решении прокуратуры.

По требованию надзорного органа компания провела корректировку платежей потребителей в 188 домах: с сентября 2017 г. гражданам должны вернуть свыше 9,5 млн. руб. путем перерасчета оплаты за услуги ЖКХ. Активисты ОНФ в Коми проконтролируют исполнение требования.

Напомним, ранее представители Народного фронта в Коми подняли проблему на заседании Центрального штаба ОНФ, где рассматривались проекты Народного фронта "За честные закупки" по новым направлениям: качество питания в образовательных учреждениях, "строительные полуфабрикаты", контроль за доведением федеральных субсидий до людей, социальная справедливость и этика госслужащих, мониторинг незаконных действий управляющих компаний.

Активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Коми Андрей Аксенов в режиме видеоконференции рассказал участникам заседания о том, что управляющая компания в Эжвинском районе Сыктывкара МУП "Жилкомхоз" выставляет счета за услугу, которую она фактически не предоставляла, и заставляет жителей финансировать работу по диагностике внутридомового газового оборудования, которую компания обязана делать в рамках своих обязательств по управлению домами. Народный фронт взял ситуацию на контроль, проблема была доведена до органов власти.

Аксенов также рассказал о другой проблеме: в доме №11 на улице Менделеева в Сыктывкаре управляющая компания в ходе установки новых ламп на лестничных площадках внутри подъездов за счет средств жильцов закупила ненужную услугу по аренде автомобиля с подъемной вышкой. Активист Народного фронта сообщил, что сейчас управляющая компания прислала информацию об исключении из сметы оплату лишних работ, однако это также требует в дальнейшем фактического подтверждения, что проконтролируют общественники.

Представители ОНФ в Коми отметили, что далеко не все вопросы с работой управляющей компании Эжвинского района Сыктывкара решены: граждане в рамках мониторинга указали на практику выставления отдельных счетов за ремонт лифтового оборудования, хотя данная позиция входит в плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества – в частности, сигнал получен от жителей дома №5 по улице Слободская.

"Народный фронт в Коми обратится в администрацию Эжвинского района Сыктывкара с предложением в полном объеме наладить надлежащее управление многоквартирными домами, тем более этим занимается не частная компания, а муниципальное предприятие. Активисты ОНФ продолжат мониторинг незаконных действий управляющих компаний в регионе", - сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Коми Валентина Анфилатова.