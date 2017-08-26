В школах страны пройдет урок "Россия, устремленная в будущее"

26 августа 2017 года, 18:00 |
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В школах страны 1 сентября пройдет урок "Россия, устремленная в будущее". Планируется, что в акции примут участие более тысячи школ из 85 субъектов и более 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба ОНФ.

Идея проведения такого урока была предложена представителями Общероссийского народного фронта и поддержана Министерством образования и науки. По мнению экспертов ОНФ, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности.

"Россия, устремленная в будущее" – это урок мастер-класс, позволяющий молодому человеку выстроить последовательность шагов по саморазвитию, выбрать подходящую для самореализации профессию, – отметила координатор проекта ОНФ "Равные возможности детям", зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина. – В школы по всей стране придут выпускники, которые уже состоялись в своих профессиональных сферах, кто-то из них создал свое предприятие, кто-то является руководителем среднего и высшего звена, ученым, квалифицированным рабочим и так далее. Такие люди поделятся с ребятами своим жизненным опытом и секретами успеха. Это должно помочь учащимся сориентироваться в выборе профессии, выбрать вуз для поступления".

Формат урока предусматривает проведение общешкольных торжественных линеек, открытых уроков в актовых залах, классных часов с показом видеороликов о героях и др. В ходе уроков будут обсуждаться вопросы развития российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончания учебных заведений), освоения российских территорий и пространственного развития России (например, проект "Дальневосточный гектар"), сохранения природы, науки и технологий, а также государственной безопасности и политики.

В акции примут участие Герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны, летчики-космонавты, депутаты Госдумы, спортсмены, представители науки, образования, культуры.

Комиинформ

  Ключевые слова: россия, онф, образование, дети
  Рубрика: Общество
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