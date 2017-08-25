Сергей Гапликов: Республика Коми была, есть и будет надежным партнером "Газпрома"

25 августа 2017 года, 18:43 | Ухта
Фото rkomi.ru

Сергей Гапликов: Республика Коми была, есть и будет надежным партнером "Газпрома". Об этом сегодня, 25 августа, в Ухте заявил глава Республики Коми Сергей Гапликов, выступая на торжественном концерте, посвященном 50-летию ООО "Газпром трансгаз Ухта", дочернего предприятия ПАО "Газпром".

Глава региона отметил большой вклад предприятия в развитие республики, причем не только экономики, но и социальной сферы.

"Когда компания вкладывает средства не только в развитие производства, когда руководитель такого крупного концерна, как "Газпром", видит и понимает, что требуется для улучшения жизни людей, для развития территории, где работает предприятие, это дорого стоит, и нам крайне важно иметь такого партнера", - подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава региона отметил, что многое из того, что сейчас сделано в республике стало результатом совместной работы с газотранспортной компанией "Газпром трансгаз Ухта", результаты этой работы, проводимой в рамках социального партнёрства, сегодня на себе ощущают не только жители Ухты, но и всей республики.

Сергей Гапликов поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и преданность своему делу и вручил государственные награды.

Звание "Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Коми" присвоено начальнику Управления связи Харюшину Юрию Анатольевичу. Знаком отличия Республики Коми "Трудовая доблесть" награждены инженер-электроник 1 категории Образовательного подразделения "Учебно-производственный центр" Воробьёв Сергей Леонидович и приборист 6 разряда компрессорной станции "Усинская" Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов Попов Юрий Васильевич, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: газпром
  Рубрика: Экономика
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