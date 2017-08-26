Летом капитальный ремонт провели в 13 детских садах и 14 школах Коми

26 августа 2017 года, 16:08 |
Фото Ильи Баканова

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова поблагодарила муниципалитеты за подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Почти везде ремонт проведен не только за счет республиканских средств, но за счет собственных ресурсов.

23 образовательные организации Коми оснащены новым медицинским оборудованием, закуплено 835 единиц спортоборудования, 387 единиц оборудования для школьных столовых, 3 389 единиц учебного оборудования и 508 компьютеров.

Капитальный ремонт летом был проведен в 13 детских садах и 14 школах. Всего на подготовку к новому учебному году было потрачено более 600 млн.рублей.

"Отдельное спасибо руководителям учреждений среднего профессионального образования. Где-то даже окна производите, где-то мебель, проводите колоссальное развитие своих организаций с привлечением актива и внебюджетных средств. Большое спасибо всем, кто думает об условиях для наших детей", - отметила Н.Михальченкова.

Илья Баканов

  Ключевые слова: школы, ремонт, детские сады
  Рубрика: Общество
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