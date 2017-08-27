В Усть-Куломе увековечили память чернобыльцев

В районном центре торжественно открыли сквер ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС.

Почетное право открыть памятник, было предоставлено председателю общественного движения "Чернобыль" А.Паршукову и руководителю администрации села Усть-Кулом В.Игнатову.

В своей приветственной речи В.Игнатов подчеркнул, что обустройство сквера и установка памятника стала возможной благодаря реализации проекта в рамках республиканской программы "Народный бюджет".

Выступая на митинге, председатель общественной организации "Чернобыль" А.Паршуков поблагодарил руководство села Усть-Кулом, сотрудников районной администрации и всех, кто причастен к созданию сквера, за работу по увековечению памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии. Отметил, что сквер это место, где будут собираться не только чернобыльцы, но и все жители района.

В своем приветственном слове руководитель администрации Усть-Куломского района С.Рубан отметил, что благодаря мужеству, героизму и стойкости ликвидаторов удалось сохранить огромное количество жизней, минимизировать распространение радиоактивных веществ на другие регионы, благодарил героев-чернобыльцев за их подвиг, пожелал им здоровья.

В церемонии открытия памятника приняли участие ликвидаторы последствий катастрофы со всего Усть-Куломского района, их родные и близкие, представители учреждений, общественных организаций.

В завершении память погибших земляков почтили минутой молчания. После этого состоялось торжественное возложение цветов к памятнику.

После торжественного мероприятия, по приглашению руководителя районной администрации С.Рубана, чернобыльцы приняли участие в заседании "круглого стола". В неформальной обстановке участники обсудили проблемы: предоставление льгот чернобыльцам, строительство и содержание дорог, трудоустройство молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

*** Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.