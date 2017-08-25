Елена Ермолина приступила к работе в качестве замруководителя ухтинской администрации

25 августа 2017 года, 17:52 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

Елена Ермолина приступила к работе в качестве замруководителя ухтинской администрации. Первым рабочим днём нового сотрудника мэрии стал понедельник. Напомним, в городской администрации Елена Ермолина будет курировать общественно-политические вопросы.

Новое назначение в команду ухтинского градоначальника Магомеда Османова состоялось по личному поручению главы Республики Коми - до настоящего времени Елена Ермолина занимала пост Министра национальной политики региона. В Ухте взаимодействие с многонациональной общественностью станет одним из важнейших направлений работы нового заместителя руководителя администрации, сообщает пресс-служба администрации МОГО "Ухта".

"Внутренняя политика, вопросами которой мне предстоит заниматься, складывается из взаимодействия с городскими СМИ, общественными организациями, национально-культурными автономиями и религиозными объединениями. Ухта богата активными и инициативными людьми – городская администрация должна быть открытой для новых идей и мнений, быть в центре общественной жизни", – сообщила Елена Ермолина.
Ожидается, что её публичное представление в качестве сотрудника ухтинской мэрии состоится в ближайшее время.

*** Елена Викторовна Ермолина родилась 10 февраля 1972 года в поселке Троицко-Печорск.
В 1996 году с отличием заочно окончила отделение Коми республиканского колледжа культуры им. В. Чисталева. В 2002 году с отличием заочно окончила Сыктывкарский филиал Санкт-Петербургского государственного университета искусств, факультет культурологии.

Трудовая деятельность Елены Ермолиной связана с культурой, образованием и национальной политикой. В частности, работая на руководящих должностях в государственных и частных учреждениях, Елена Викторовна занималась развитием системы кинопроката в Республике Коми. Из других деталей трудового пути можно отметить многолетнюю работу в Министерстве культуры и национальной политики Республики Коми.

С 2012 по 2015 год Елена Ермолина являлась директором ГАУ РК "Дом дружбы Республики Коми". Затем вернулась на работу в Министерство национальной политики региона, где до настоящего времени занимала должность министра.

Комиинформ

  Ключевые слова: назначение
  Рубрика: Политика
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