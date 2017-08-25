При покупке валюты жителей Коми призывают обратить внимание на важные факторы

При планировании отдыха или командировки за границу встает вопрос о том, как купить валюту на лучших условиях. Учитывать нужно много факторов:

·В каком виде брать деньги.

· Где купить валюту по оптимальному курсу.

· Приобретать иностранные деньги в России или в иностранном государстве.

Наличные или карточка?

Независимо от того, какое государство вы решили посетить, при себе должна быть некоторая сумма наличных средств для:

· оплаты машины, автобуса;

· некоторых приобретений;

· для оплаты товаров и услуг в местах, где не предусмотрена оплата

по карте.

Visa и Mastercard – самые популярные виды карт, которые принимаются в любой стране. С их помощью можно вывозить большую сумму без декларации. Удобство заключается и в том, что можно не иметь такой банковский

продукт, привязанный к счету в иностранной валюте. Для сравнения и поиска курсов валют в России,

воспользуйтесь сайтом mainfin.ru. Но в большинстве случаев сумма покупки автоматически конвертирована и снята по курсу текущего дня банка, выпустившего карту.

Идеальный вариант – брать деньги страны назначения. Но в нашем государстве произвести обмен на некоторую валюту сложно и не очень выгодно. Например, египетские фунты, шикали, динары дешевле будет обменять по приезду. Чтобы осуществить выгодную сделку, лучше всего брать доллары США и евро. При

необходимости некоторую часть можно обменять сразу в аэропорту, но учитывайте, что курс там не самый выгодный.

Где и как купить иностранные деньги?

Обмен предлагают многие банки. Ищите сайты, на которых собрана информация сразу обо всех крупных учреждениях. Посмотрите, насколько часто обновляются сведения. Обратите внимание и на то, что в разных филиалах одного и того же учреждения стоимость покупки и продажи может отличаться. Изучить курсы валют ВТБ 24 и других финансовых учреждений следует и с учетом экономической ситуации в стране на данный момент. Если время позволяет, почитайте аналитические сводки и прогнозы, это позволит вам сделать более выгодное приобретение.

Когда банк выбран, убедитесь в актуальности курса на официальной странице учреждения. Если планируете обменивать крупную сумму, то можно позвонить в банк для уточнения информации о том, когда именно планируется изменить значения купли-продажи валюты. Постарайтесь взять не только деньги крупного номинала, но и мелочь. Она пригодится вам для оплаты трансфера. Можно ли обменять деньги в пункте назначения?

Если вы решили взять в поездку доллары или евро, то на месте необходимо найти отделение банка. Для совершения манипуляции потребуется документ, удостоверяющий личность. Избегайте обменных пунктов и частных лиц, предлагающих такую услугу. Велика вероятность быть обманутым. Совершить выгодный обмен не получится и в гостинице. Там с вас могут потребовать оплатить комиссию.

Часто для привлечения клиентов на табло обменных пунктов и банков высвечивается более выгодный курс, а в полученном чеке отображается иная информация. Это может быть связано с тем, что выгодное предложение касается только крупных сумм. Еще одна тонкость – банки устанавливают менее выгодные обменные курсы в туристических зонах. Съездите подальше от них, тогда выгода окажется более значительной.

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