Центр "ЖКХ Контроль" проверит регионы на готовность к отопительному сезону



Национальный центр "ЖКХ Контроль" запустил мониторинг готовности регионов к новому отопительному сезону.



Экспертный опрос, посвященный готовности субъектов Российской Федерации к отопительному сезону, стартовал сегодня во всех регионах. Сводную информацию по каждому субъекту РФ в национальный центр, в Москву, предоставят руководители региональных центров.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, методика мониторинга выработана единая для всей страны.

"Подготовленную национальным центром анкету заполним мы сами, а также предложим ее заполнить успешно работающим ТСЖ и советам домов в городах и районах республики. Кроме того, подключим управляющие компании и ресурсноснабжающие организации, а также органы местного самоуправления ", - пояснила собеседница агентства.

По её словам, на федеральном уровне свод по всем регионам будет сделан к концу сентября, когда отопительный сезон будет запущен в большинстве регионов. Информация будет обнародована с оценкой работы властей регионов по данной теме.