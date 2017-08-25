Центр "ЖКХ Контроль" проверит регионы на готовность к отопительному сезону

25 августа 2017 года, 18:09 |
Фото из архива "Комиинформа"


Национальный центр "ЖКХ Контроль" запустил мониторинг готовности регионов к новому отопительному сезону.

Экспертный опрос, посвященный готовности субъектов Российской Федерации к отопительному сезону, стартовал сегодня во всех регионах. Сводную информацию по каждому субъекту РФ в национальный центр, в Москву, предоставят руководители региональных центров.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, методика мониторинга выработана единая для всей страны.
"Подготовленную национальным центром анкету заполним мы сами, а также предложим ее заполнить успешно работающим ТСЖ и советам домов в городах и районах республики. Кроме того, подключим управляющие компании и ресурсноснабжающие организации, а также органы местного самоуправления ", - пояснила собеседница агентства.

По её словам, на федеральном уровне свод по всем регионам будет сделан к концу сентября, когда отопительный сезон будет запущен в большинстве регионов. Информация будет обнародована с оценкой работы властей регионов по данной теме.

Людмила Наумова

  Ключевые слова: мониторинг, зима, тепло
  Рубрика: Общество
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