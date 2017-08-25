"ПолитБрокер" внёс главу Коми в "белый список"

25 августа 2017 года, 20:17 |
Фото rkomi.ru


Глава Коми Сергей Гапликов включён в "белый список" нового рейтинга губернаторов, впервые сформированного агентством "ПолитБрокер".

По информации самого агенства, рейтинг под названием "Биржа губернаторов" будет обновляться еженедельно, при этом в него включаются не все руководители территорий, а только те из них, в работе которых наблюдается динамика: позитивная или, напротив, негативная.

Сегодня "ПолитБрокер" обнародовал свой первый ТОП. Сергей Гапликов включён в список глав, в деятельности которых, по оценкам аналитиков агентства, отмечается положительная динамика.

Вместе с ним в "белом списке" ещё два десятка губернаторов: Сергей Аксёнов (Крым), Аман Тулеев (Кемеровская область), Николай Меркушкин (Самарская область) и другие традиционные отличники губернаторского корпуса страны.

В противоположный список попали руководители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чечни, Псковской области, а также главы соседних с Коми Кировской и Мурманской областей и др.

По информации агенства, критерий, по которому формируется ТОП - деловая привлекательность регионов для инвесторов. При этом подходы к анализу данного критерия пока не оглашаются.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: рейтинг
  Рубрика: Политика
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