К новому учебному году в школах Коми появилось 625 новых мест

В большинстве организаций общего среднего образования республики созданы условия, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту. Эту информацию на республиканском августовском педагогическом совещании озвучила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

10 800 детей пойдут в школу впервые. К сентябрю готово 625 новых мест. С учетом окончания строительства новых школ в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе к новому календарному году введут около двух тысяч мест.

Строительство новых школ будет продолжено. Н.Михальченкова поблагодарила Сыктывкар, Ухту, Воркуту, Инту, Усинск и Усть-Вымь за решения по реорганизации и финансирования проектов в системе образования из муниципального бюджета.

"Мы провели большую работу по осмыслению состояния сельских школ. И даже принимая их к учебному году, мы прекрасно осознаем их несовершенство. Это и социально-бытовые условия, и учебно-лабораторная база, и просто ужасно ветхое состояние, несмотря на приведение в соответствие с нормами СЭС, Госпожнадзора, покраской стен и косметическим ремонтом", - призналась Н.Михальченкова.

Она заявила, что вместе с представителями Коми в федеральных органах власти они должны добиться того, чтобы развитие сельской школы стало отдельной подпрограммой большой программы по созданию современных учебных мест. Пока это бремя несут исключительно регионы.

Накануне зампред правительства России Ольга Голодец заявила о необходимости вывести из оборота старые школы. Сейчас в Коми ведется разработка проекта малокомплектной сельской школы модульного типа с возможность групп дошкольного образования.

"Мы с оптимизмом рассматриваем этот проект, который при любых обстоятельствах будет региональным проектом, конечно, с расчетом на федеральную поддержку. Это не просто ремонт. Это тотальное решение вопроса по созданию современной образовательной инфраструктуры", - заявила зампред правительства Коми.