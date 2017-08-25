"Мошенники из Роспотребнадзора" выманили у сыктывкарца больше 100 тыс. рублей

25 августа 2017 года, 19:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых жителей Коми.

На этот раз они прикинулись сотрудниками "Роспотребнадзора", сообщает МВД по Коми.

По информации правоохранителей, 66-летнему мужчине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником Роспотребнадзора. Незнакомец пояснил, что пенсионеру полагается компенсация в размере 265 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные препараты. Якобы фирма, распространявшая биологически активные добавки к пище, закрыта госорганами и ее счета арестованы. Поэтому для получения выплаты за фальшивые лекарства необходимо обратиться к ним.

Далее под различными предлогами преступник убедил сыктывкарца, что для получения компенсации необходимо оплатить комиссию за их перевод, налог и другие услуги. В результате пенсионер несколькими платежами перевел аферистам в общей сложности 118 тысяч 150 рублей.

Вскоре выяснилось, что никакой компенсации мужчина не получит, а телефон, с которого с ним выходили на связь, заблокирован. Сыктывкарец обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Министерство внутренних дел по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников: "Когда вам на телефон звонят неизвестные люди, не спешите выполнять их просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Помните, если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму, то вас пытаются обмануть. Если вы уже стали жертвой мошенников, обращайтесь в органы внутренних дел".

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Роспотребнадзор, мошенник, компенсация
  Рубрика: Происшествия
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