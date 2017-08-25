С начала недели сыктывкарские автоинспекторы привлекли к ответственности 35 водителей большегрузов

25 августа 2017 года, 17:52 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

С начала недели сыктывкарские автоинспекторы привлекли к ответственности 35 водителей большегрузов, перевозящих лесопродукцию, за нарушения требований ПДД РФ.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Лесовоз" сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками по исполнению административного законодательства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Сыктывкару. Особое внимание полицейские обращают на пресечение нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку древесины и лесопродукции, наличие всех необходимых документов у водителей и на перевозимый груз, соблюдение водителями большегрузов режима труда и отдыха, а также технического состояния транспортных средств.

Так, с начала недели стражи порядка проверили 75 единиц автотранспорта, перевозящего лесопродукцию. В отношении правонарушителей инспекторы составили 35 протоколов об административных правонарушениях, среди них 18 - за управление транспортным средством с техническими неисправностями, 9 - за нарушение правил пользования тахографом, 3- за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного ТС и другие.

Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере заготовки и транспортировки древесины в рамках операции "Лесовоз" продолжатся на территории столицы республики Коми до 27 августа 2017 года, сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: лесовоз, операция, ПДД
  Рубрика: Общество
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