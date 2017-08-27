В сыктывкарскую Орбиту приедет "кошкомобиль"

27 августа 2017 года, 10:22 | Сыктывкар
Фото vk.com

В столице Коми на площадке у торгового центра "Дом быта" 2, 16, 23 и 30 сентября с 10:00 до 17:00 волонтеры приюта "Кошки за окошком" будут проводить акции "Пушистая суббота" по сбору необходимых для животных вещей. Как рассказала "Комиинформу" руководитель приюта Ирина Гуримская, эти сборы проводятся волонтерами уже на протяжении трех лет.

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"Возможно, раньше горожане были более активными. У многих появились свои проблемы и заботы. Тем не менее без этой помощи мы бы просто не выжили, - рассказала она. – Люди приносят старые вещи, подушки, подстилки, постельное белье, корм, наполнитель для туалета. И каждая баночка корма, каждая пеленка для нас очень важны".

По словам И.Гуримской, сотрудники ветеринарных магазинов и клиник, находящихся в микрорайоне Орбита, неоднократно передавали слова местных жителей, что они тоже хотели бы поучаствовать в такой акции, но идти в центр города слишком далеко. Поэтому "Кошки за окошком" решили попробовать новый формат сбора всего необходимого для обитателей приюта.

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"Чтобы жители Орбиты могли нам помочь, не выезжая в центр города, мы на машине приедем 22 сентября к торговому центру York. На площадке перед ним мы с 16:00 до 20:00 будем принимать от людей все те же продукты, корма, текстиль, - рассказала руководитель приюта. – Если мы почувствуем отклик от населения, то наши акции в этом районе города также могут стать регулярными".

И.Гуримская также добавила, что волонтеры не только находят, лечат и содержат животных, но и ищут для них хозяев. Помимо распространения информации о них в социальных сетях, они ежемесячно проводят выставки-знакомства с питомцами. В фотостудию Fabrika привозят 10-12 животных, а все желающие могут прийти всей семьей, познакомиться с животными, выбрать питомца и узнать все о нем у волонтеров. Следующая такая выставка состоится 9 сентября.

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Более подробную информацию о работе приюта "Кошки за окошком" и способах помочь животным можно узнать в группе во "ВКонтакте".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: Кошки за окошком, животные, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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