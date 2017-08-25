Правоохранители задержали предполагаемого убийцу из Прилузья

Сотрудники МВД Коми задержали подозреваемого в убийстве юношу.

Напомним, ранее "Комиинформ" разместил ориентировку на предполагаемого убийцу.

20 августа на территории бывшего городского рынка по Орджоникидзе, 50 был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении тяжкого преступления подозревается ранее судимый уроженец Прилузского района Можегов Андрей Иванович 1996 года рождения.

По информации следственного управления СКР по Коми, юноша написал явку с повинной, в ходе допроса дал подробные пояснения об обстоятельствах совершенного преступления, которое совершил во время распития спиртного и ссоры с мужчиной. Ему предъявлено обвинение. В отношении него следователь СК инициировал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.