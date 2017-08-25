В этом году в детские сады Коми впервые пойдут восемь тысяч детей

25 августа 2017 года, 17:17 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В системе дошкольного образования главным было и остается обеспечение доступности и качества в сети образовательных организаций. Об этом на республиканском августовском педагогическом совещании заявила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

В течение лета в республике удалось создать 220 новых мест для дошкольников. В селе Мутный Материк был построен детский сад на 80 мест, появляются они и в уже существующих образовательных организациях.

"Происходит переоборудование школ. Например, в Троицко-Печорском районе школы были рассчитаны на тысячи детей. А сегодня там триста детей обучаются. Понятно, что нужно разрабатывать те решения, которые будут максимально учитывать существующую специфику муниципалитетов. Но не забывать о том, что в системе образования главное – дети", - отметила Н.Михальченкова.

Она добавила, что не нужно строить образовательные учреждения там, где нет детей, зато есть план десятилетней давности, по которому оно должно быть построено.

К 2025 году планируется ввести 2700 новых мест в детских садах Коми. На ближайший год необходимо сохранить стопроцентную доступность детских садов для детей от трех до семи лет, реализацию дорожной карты по ликвидации очередности для детей до трех лет и введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования во всех организациях.

"У нас создана современная база. Я благодарю органы управления образования за те условия, которые вы создаете в садиках для наших детей. Вы большие молодцы. Посещая учреждения. Я вижу, что нам есть чем гордиться. Это совершенно другие условия, современные, для будущего России", - отметила зампред правительства Коми.

Илья Баканов

  Ключевые слова: реорганизация, развитие, детские сады
  Рубрика: Общество
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