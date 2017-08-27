Роспотребнадзор Коми разъяснил требования к школьным учебникам

Чтение — это не только один из основных способов восприятия учебного материала школьниками, но и активная работа органа зрения и мозга. Поэтому для здоровья детей совсем не безразлично, что, как и в каких условиях они читают. Роспотребнадзор Коми разъяснил, каковы требования к школьным учебникам.

В СанПиН 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования" подробно описаны требования к шрифтовому оформлению изданий отдельно по гуманитарным, математическим, естественным дисциплинам и специальным дисциплинам для начального профессионального образования.

Бумага, предназначенная для изготовления учебников, должна быть белой или слегка желтой (коэффициент отражения 70-80%), чтобы обеспечить достаточный контраст между печатными знаками и фоном. Поверхность должна быть ровной, гладкой, чистой, равномерно выделанной, без значительного глянца, волосков и пятен. Бумага не должна просвечивать печатный текст с подлежащей страницы или с обратной стороны листа. Наилучшей с гигиенических позиций является бумага типографская № 1, офсетная № 1 и № 2; допускается использование бумаги типографской № 2. Категорически запрещается для изготовления школьных учебников использовать бумагу типографскую № 3 и газетную.

Качество полиграфических материалов и бумаги отражает санитарное состояние учебника. Низкое качество переплета, использование шероховатой, легко впитывающей влагу бумаги способствуют быстрому загрязнению и порче учебника. Все это затрудняет привитие ребенку гигиенических навыков, а также может быть небезопасным в эпидемическом отношении.

Печать школьных учебников должна быть четкой, интенсивно черного цвета и равномерной. Для заголовков, выводов и правил, выделения отдельных слов, формул может использоваться цветная печать: на белом фоне голубой и красной (средней насыщенности) краской; на цветном фоне (желтый, оранжевый, светло-зеленый, светло-голубой) черной краской; на красном фоне белой краской.

Шрифт по рисунку (гарнитуре) должен быть простым, четким, без каких-либо добавочных штрихов и украшений. Каждая буква должна быть выразительной, достаточной величины, с четкими внутрибуквенными просветами

Большое значение при чтении текста имеют промежутки между словами и строками. От их величины зависит быстрота чтения. Рекомендуется в учебниках предусматривать интерлиньяж не менее 2,7 мм; для учебников 1-2-го класса — не менее 2,8 мм.

Важным является использование для переплета учебников прочных и минимально подвергающихся загрязнению материалов. Допускаются синтетические материалы, которые не оказывают вредного влияния на организм детей. Это, как правило, материалы, разрешенные для изготовления игрушек или изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2 классов - более 1,5 кг, 3-4 классов - более 2 кг; 5-6 - более 2,5 кг, 7-8 - более 3,5 кг, 9-11 - более 4 кг.

Санитарные правила распространяются на учебные издания для общего и начального профессионального образования, на издания для абитуриентов, не распространяются на издания, предназначенные для слабовидящих детей и обучающихся в коррекционных образовательных учреждениях.

В случае приобретения некачественных учебников потребителю необходимо обратиться к продавцу с претензией, в которой изложить конкретное требование потребителя, предусмотренное пунктом 1 статьи 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".