В Сыктывкаре появилась комиссия для выселения незаконных жильцов из муниципальных квартир

Сохранением и эффективным использованием муниципального жилфонда Сыктывкара займется специальная комиссия по вскрытию и обследованию свободного жилья. В ее состав войдут должностные лица Комитета жилищной политики города, Комитета по управлению муниципальным имуществом, управления ЖКХ и "Городского жилищного центра".

В постановлении администрации столицы Коми, утверждающем создание комиссии, говорится, что вскрывать и обследовать конкретные свободные квартиры и комнаты будут по распоряжению мэрии. Для этого муниципальному учреждению "Городской жилищный центр" (ГЖЦ) нужно подготовить ходатайство и направить его в Комитет жилищной политики (КЖП) города для согласования.

Вскрывать и обследовать жилье можно по нескольким основаниям:

- если с регистрационного учета снят основной наниматель и все члены его семьи;

- если одиноко проживавший наниматель умер, объявлен судом умершим или безвестно отсутствующим (в случае, если в квартире нет других зарегистрированных);

- если суд посчитал, что зарегистрированные граждане утратили право пользования жильем (если в нем нет зарегистрированных других членов семьи);

- если судебный пристав завершает исполнительное производство о выселении или снятии с регистрации всех зарегистрированных или проживающих в муниципальном жилье;

- в случае безвозмездной передачи помещения в муниципальную собственность (за исключением деприватизации).

Получив ходатайство, Комитет жилищной политики в течение трех рабочих дней подготовит проект распоряжения администрации о вскрытии и обследовании жилья, согласует это со всеми заинтересованными отраслевыми и территориальными органами. Затем направит в городской Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) запрос о наличии или отсутствии договора безвозмездной передачи помещения в собственность граждан либо заявления о передаче жилья по указанному договору.

Если специалисты выяснят, что в свободную квартиру или комнату кто-то самовольно вселился, в течение десяти рабочих дней КЖП направляет поручение в ГЖЦ, чтобы те принудительно выселили нарушителей.

Комиссию по вскрытию и обследованию свободного жилья будут собирать только тогда, когда в администрацию будут поступать соответствующие сигналы. По возможности перед вскрытием сотрудники ГЖЦ будут опрашивать соседей, старшего по подъезду или дому, руководителя управляющей организации, председателя ТСЖ, чтобы узнать, кто проживает или проживал в этих помещениях.

Вскрытием квартиры или комнаты будет заниматься подрядчик в присутствии комиссии, двух понятых и полиции (по согласованию). Помещение должны снять на фото и видео. Также будут составляться акты вскрытия и обследования. В них же указывается состояние жилья, можно ли его предоставить очередникам, необходим ли ремонт (если да, то какой).

Если в комнате или квартире будет чье-то имущество, его опишут, двери опечатают и оставят уведомление о вскрытии с предложением незаконным жильцам явиться в администрацию. Если установить, кто проживает в помещениях, не удастся, а сами они не явятся, комиссия повторно обследует помещение, опишет имущество и, в зависимости от конкретной ситуации, примет решение – хранить или утилизировать его.

Если же в помещении окажутся люди, которые живут в нем незаконно, ГЖЦ от лица администрации Сыктывкара направит им заказным письмом уведомление о необходимости освободить жилье за две недели со дня получения. По истечении этого срока комиссия повторно посетит этот адрес. Если помещение не освободят, комиссия составит акт с выводом о необходимости подать иск в суд.

После вскрытия поврежденные двери и замок восстанавливают в течение рабочего дня, помещение опечатывают бумажной пломбой.