Ухтинку, потерявшую сына, поставят на учет в полиции

Полиция Ухты провела проверку по факту пропажи 11-летнего мальчика.

Напомним, 24 августа жительница поселка Озерный потеряла своего ребенка, о чем заявила в полицию. На поиски 11-летнего мальчика выехали сотрудники МВД и Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми".

Спасатели обследовали территорию вокруг поселка и при уточнении информации по телефону у матери выяснили, что ребенок вечером был еще дома. Сама женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Участковый пришел домой к заявительнице и обнаружил ребенка там.

Как сообщили "Комиинформу" в региональном МВД, в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

После принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних семью поставят на учет в ОПДН ОМВД России по городу Ухте.