Ухтинку, потерявшую сына, поставят на учет в полиции

25 августа 2017 года, 15:50 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Полиция Ухты провела проверку по факту пропажи 11-летнего мальчика.

Напомним, 24 августа жительница поселка Озерный потеряла своего ребенка, о чем заявила в полицию. На поиски 11-летнего мальчика выехали сотрудники МВД и Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми".

Спасатели обследовали территорию вокруг поселка и при уточнении информации по телефону у матери выяснили, что ребенок вечером был еще дома. Сама женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Участковый пришел домой к заявительнице и обнаружил ребенка там.

Как сообщили "Комиинформу" в региональном МВД, в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

После принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних семью поставят на учет в ОПДН ОМВД России по городу Ухте.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, полиция, Озерный, мальчик
  Рубрика: Происшествия
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