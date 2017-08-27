В клубе поселка Тракт Княжпогостского района отремонтировали систему отопления

27 августа 2017 года, 17:41 | Княжпогостский

В клубе п. Тракт Княжпогостского района завершился ремонт системы отопления. Работы проводились в рамках реализации проекта "Народный бюджет".

В ходе реализации проекта полностью были заменены батареи в зрительном зале клуба, а также танцевальной и игровой комнатах. Частичная замена батарей была произведена в фойе здания.

Зимой этого года система отопления клуба п. Тракт вышла из строя. Стало затруднительно проводить концерты и репетиции творческих коллективов поселка в зрительном зале. Приходилось искать различные пути решения вплоть до переносов концертов фойе.

В связи с сложившейся ситуацией жители Тракта выступили с инициативой принять участие в проекте "Народный бюджет" и представить проект ремонта отопительной системы местного клуба. Их предложение получило положительную оценку у районных и республиканских экспертов.

В июле текущего года начались работы по реализации проекта. Как и планировалось, все работы были завершены к началу отопительного сезона. По словам заведующей клуба Эльвиры Саватеевой, уже проведены все проверки отопительной системы.

Данный проект был реализован в рамках "Народного бюджета". Всего в 2017 году на территории муниципалитета планировалось к реализации четыре проекта народных инициатив в сфере культуры, спорта, благоустройства и образования. Проект в области спорта – установка тренажерного комплекса под открытым небом в п. Синдор уже реализован. В сентябре на базе детского дома творчества начнет свою работу класс робототехники, также оборудованный в рамках проекта "Народный бюджет". В селе Шошка Княжпогостского района появится новая стела, посвященная Великой отечественной Войне. Стела заменит старый памятник которая заменит старый памятник воину ВОВ, который ста разрушаться от времени.

Напомним, по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в целях выявления и реализации социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми в 2016 году стартовал проект "Народный бюджет".

***Проект "Народный бюджет" направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечение населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. Проекты должны быть общественно значимы и отвечать интересам жителей и способствовать повышению эффективности бюджетных расходов. "Народный бюджет" предполагает непосредственное участие жителей республики в отборе проектов.

Комиинформ

  Ключевые слова: народный бюджет
  Рубрика: Общество
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