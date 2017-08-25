В Коми вернулись лесные пожары

25 августа 2017 года, 16:18 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

За прошедшие сутки на территории Коми обнаружено четыре лесных пожара.

Как сообщает Коми лесопожарный центр, возгорания произошли в Железнодорожном, Мещурском лесничествах и Усть-Куломском районах. Площадь возгорания составила 24,27 га. Все пожары возникли по вине местного населения. На пожарах работали семь патрульно-постовых служб, семь дорожно-патрульных служб, 14 работников лесопожарного центра и два работника лесной охраны.

С начала пожароопасного сезона на территории Коми обнаружено 192 лесных пожара на общей площади 8189,40 га.

За аналогичный период прошлого года лесники зафиксировали 227 лесных пожаров на общей площади 2755,39 га.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: центр, пожар, лес
  Рубрика: Происшествия
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