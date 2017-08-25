В Коми вернулись лесные пожары

За прошедшие сутки на территории Коми обнаружено четыре лесных пожара.

Как сообщает Коми лесопожарный центр, возгорания произошли в Железнодорожном, Мещурском лесничествах и Усть-Куломском районах. Площадь возгорания составила 24,27 га. Все пожары возникли по вине местного населения. На пожарах работали семь патрульно-постовых служб, семь дорожно-патрульных служб, 14 работников лесопожарного центра и два работника лесной охраны.

С начала пожароопасного сезона на территории Коми обнаружено 192 лесных пожара на общей площади 8189,40 га.

За аналогичный период прошлого года лесники зафиксировали 227 лесных пожаров на общей площади 2755,39 га.